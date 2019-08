Batman e la Bat-Tecnologia in mostra a Milano fino al 10 settembre

Al Museo della Scienza e della tecnologia “Leonardo Da Vinci” è possibile ripercorrere l’evoluzione di Bat-Man e immergersi nel mondo della Bat-Tecnologia: fino al 10 settembre, nel museo milanese, è allestita l’esposizione “Batman: 80 years of technology”. “Batman: 80 years of technology” è il percorso espositivo realizzato per celebrare gli 80 anni del supereroe di Gotham City dal museo milanese in collaborazione con Warner Bros Entertainment Italia.

Durante la visita alla mostra, si ripercorreranno le diverse tappe dell’evoluzione del personaggio attraverso statue ufficiali a dimensioni reali, che riproducono i protagonisti dei film più amati dal pubblico e una selezione delle scene cinematografiche più significative. Sono esposti anche numeri speciali del fumetto dipinti dagli anni 40 ad oggi, illustrazioni e copertine, tratte da collezioni private e dalle collane di “Detective Comics” e “Batman”.

Un percorso tra immagini e vignette per immergersi nel mondo della bai-tecnologia, dall’epoca successiva alla seconda rivoluzione industriale a quella digitale, passando per le ere atomica, spaziale ed elettronica. Completano la mostra tredici opere originali realizzate dagli artisti Milo Manara, Gabriele dell’Otto, Simone Bianchi, Giuseppe Camuncoli, Bill Sienkiewicz e – da non perdere – l’intervista video a Bob Kane realizzata da Vincenzo Mollica nel 1993 dove il creatore del personaggio racconta la genesi di Batman.

La mostra è inclusa nel biglietto di ingresso al Museo della Scienza e della tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano, in via San Vittore 21. Maggiori informazioni e la possibilità di acquistare il biglietto online direttamente sul sito ufficiale del museo.

L’esposizione, all’interno del percorso espositivo del Museo della Scienza e della tecnologia di Milano, sarà molto apprezzata anche dai bambini. Sempre per loro sono pensate anche molte altre iniziative e appuntamenti dedicati alle scienze, ma anche alla robotica e alle nuove tecnologie.

Le notizie sull’istruzione che incontra la tecnologia si possono trovare in questa sezione di Macitynet.