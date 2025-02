Con macOS Sequoia 15.3 Thunderbolt 5 è davvero un fulmine

Pubblicità

L’aggiornamento a macOS Sequoia 15.3 migliora in modo notevole le performance delle connessioni Thunderbolt 5 (supportate dagli ultimi MacBook Pro e Mac mini con chip M4 Pro e Max).

Lo riferisce lo sviluppatore Howard Oakley nel suo blog The Eclectic Light Company, evidenziando risultati di test in lettura e scrittura eseguiti usando, tra gli altri, un Mac mini M4 Pro.

I test evidenziano la maggiore velocità che è possibile ottenere con unità SSD collegate alla porta Thunderbolt 5 sui Mac con macOS 15.3, al punto che un produttore come OWC ora indica questa versione di macOS come release necessaria nelle specifiche di prodotti come l’hub Thunderbolt 5.

Lo standard Thunderbolt 5 offre una velocità bidirezionale teorica di 80 Gb/s e 64 Gbps per il trasferimento dei dati (il doppio rispetto al predecessore).

Per il funzionamento alla massima velocità di periferiche Thunderbolt 5 bisogna usare i cavi corretti: il cavo Thunderbolt 5 Pro venduto da Apple supporta il trasferimento dei dati tramite Thunderbolt 5 con velocità fino a 120 Gbps, tramite Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 e USB 4 con velocità fino a 80 Gbps e tramite USB 3.2 Gen 2 con velocità fino a 10 Gbps.

Il cavo di Apple è compatibile con le periferiche video DisplayPort 2.1 (uscita video nativa via USB-C) e supporta la ricarica fino a 240W e costa 79 € ma esistono anche delle alternative da terze parti.

Le periferiche Thunderbolt 5 sono costose ma sono particolarmente interessanti per chi ha bisogno di gestire carichi di lavoro impegnativi, in grado di offrire velocità di trasferimento dati elevate e flessibilità con le periferiche.

OWC ha presentato una unità SSD 5 Thunderbolt 5 indicata come “a più veloce disponibile sul mercato. Sonnet ha recentemente presentato un dock che supporta unità di storage NVME PCIe 4.0. CalDigit ha presentato un hub Thunderbolt 5 con quattro porte Thunderbolt 5 con larghezza di banda fino a 120Gb/s, due porte USB-C a 10Gb/s e tre porte USB-A anche queste fino a 10Gb/s. Altri prodotti di questo tipo sono offerti da LaCie e Kensington.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...