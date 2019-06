BESBESBEST: un sogno per chi vuol riparare smartphone in casa, ora in offerta

Ecco la base da lavoro per chi ama ripararsi gli smartphone, tablet o altri dispositivi elettronici in casa. Prende il nome di BESBESBEST, ed è un piano in silicone, che viene proposto al momento ad appena 18 euro.

Molto spesso la difficoltà di riparare uno smartphone in casa, risparmiando così parecchio sui costi dei centri specializzati, è dovuta alla mancanza di strumenti idonei. Per iniziare, serve innanzitutto una base solida. BESBESBEST è la base in silicone da 30×45 cm, dove poter adagiare il terminale, evitando che si graffi o rovini durante l’operazione di riparazione.

La struttura propone 3 parti magnetiche e diversi scompartimenti in cui adagiare le viti che provengono dallo smartphone, o altre piccole componenti che rischierebbero altrimenti di perdersi.

Altre sette aree della base in silicone non sono magnetiche, mentre non mancano anche fori dove adagiare eventuali cacciaviti, pinzette o atri strumenti idonei per la riparazione.

La struttura in silicone resiste a temperature elevatissime, consentendo così di effettuare saldature senza correre il rischio di danneggiare la superficie sottostante, che si tratti di tavoli o scrivanie da lavoro.

Ha un peso non indifferente, di circa 600 grammi, quindi particolarmente stabile e robusto. Le dimensioni, come accennato poco più sopra, sono di 45.00 x 30.00 x 0.40 cm. Attenzione, però, gli arnesi presenti in foto non sono inclusi.

Al momento, la base per riparare smartphone, tablet e altri apparecchi elettrici si acquista in offerta lampo a poco più di 18 euro, direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.