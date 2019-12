I migliori accessori per Apple TV e Apple TV 4K

Anche se non ha avuto aggiornamenti hardware recenti nel 2019 la piccola scatoletta nera di Apple ha raggiunto ormai la maturità e da quando è dotata di uscita a 4K può trasformarsi sempre più in uno strumento di presentazione, di gioco, di sicurezza, in un hub domotico e ovviamente in un player multimediale per musica, foto e film in locale, da acquistare o seguire in streaming: andate a leggervi la nostra completa recensione e pensate quanto può migliorare con la nostra selezione dei 10 migliori accessori per Apple TV.

La differenza nel 2019 l’ha fatta invece il software tvOS 13: le ultime versioni del sistema operativo hanno introdotto Apple Arcade con tanti giochi (oltre 100) in comune con iPad, iPhone e Mac e una aumentata vocazione videoludica e, soprattutto Apple TV+, il servizio di streaming video che dovrebbe far concorrenza nel lungo termine a Netflix e che ha già tanti titoli interessanti nel proprio catalogo.

Macitynet ha raccolto una serie di accessori interessanti per farvi conoscere tutte le potenzialità o per corredarla interessanti opzioni.

Alcuni di questi accessori sono utilizzabili anche su Apple TV di quarta e terza generazione.

1 – Copritelecomando ergonomico con laccio

Il telecomando Siri Remote fornito con la Apple TV di quarta generazione e 4K è potentissimo per il controllo di contenuti multimediali e di giochi ma se la forma sembra ideale per la navigazione nei menu, non altrettando si può dire per i contenuti ludici visto che molti giochi prevedono il posizionamento in orizzontale e alcuni di questi coinvolgono talmente l’utente che quest’ultimo potrebbe lanciare il telecomando con la propria preziosa TV a schermo piatto.

Per risolvere il problema potete acquistare una custodia in silicone che oltre a proteggere il telecomando e salvarlo da cadute permette una impugnatura più stabile ed ergonomica e evita il lancio improvviso verso lo schermo grazie ad un laccetto.

Si acquista a circa 10,99 Euro anche su Amazon in versione arancio, azzurro, verde acido o nera in modo che possiate riconoscere il telecomando di molteplici Apple TV che potrete avere in casa.

2 – Joystick Bluetooth per Apple TV e dispositivi Apple

Se il telecomando in dotazione non vi basta più proprio perché Apple TV 4 si presenta come una vera console, e proprio perché le app videoludiche rilasciate sullo store sono sempre più simili a titoli per console, si sente la mancanza di un vero pad prodotto da Apple. Fortunatamente, SteelSries sembra aver preso a cuore le sorti dei giocatori iOS, offrendo una line up di controller adatti per l’utilizzo su Apple TV, iPhone e iPad. Tra i pad certificati più funzionali sicuramente Nimbus, tra i migliori sia per qualità costruttiva, che per compatibilità.

A questo indirizzo l’approfondimento video di Macitynet. Sul sito ufficiale Apple si acquista a 59,95 euro, anche in colorazione bianca. Su Amazon costa 59,99 Euro circa.

In alternativa vi proponiamo il modello Heropad di Aiino sempre a 59,99 € che oltre ad avere le stesse compatibilità del modello citato sopra ha anche un sistema per agganciare iPhone ed è compatibile con oltre 800 giochi iOS, giochi Android e PS4 in streaming.

Se invece avete già una PS4 potete utilizzare uno dei Joystick in dotazione o aggiungerne un altro, Dualshock Wireless Controller V2, per giocare nei multiplayer sulla console.

3 – Appendi Apple TV da muro o per il retro della TV

Apple TV grazie al suo telecomando Bluetooth o alla gestione via Wi-Fi della Apple Apposita per iPhone e iPad non ha più bisogno di mostrare il ricevitore infrarossi e questo è talmente sensibile che potete sfruttare la riflessione del mobile dove è posizionato il televisore. Ecco allora che si possono sfruttare appositi case da incollare (o posizionare con Velcro) o appendere per ospitare lo scatolotto. Ne esistono tantissimi sul mercato ma uno dei più interessanti come rapporto qualità prezzo è questo di Khomo a 13,99 Euro spedizione inclusa su Amazon. Si po’ fissare a muro con dei tappi o sul retro della TV con velcro.



4 – Sonos Beam Soundbar con Airplay 2

L’abbiamo provata su questa pagina quando non era ancora compatibile con Amazon Alexa e Assistente Google in Italiano: ora la piccola ma potente soundbar di Sonos permette non solo di sfruttare l’uscita HDMI della vostra Apple TV per generare il suono che manca alla vostra TV ma anche di funzionare come riproduttore wireless della vostra musica da Apple TV in qualunque punto della casa come la coppia dei diffusori Sonos One (anch’essi provati su macitynet). In questo modo avrete un sistema flessibile e ultra-trasportabile per per il vostro video, audio, musica e giochi anche con l’accesso ai contenuti di Netflix e Prime Video su TV meno recenti (si veda a fondo pagina)

La trovate anche su Amazon a 449 Euro ma è in sconto a 379 Euro in versione nera fino al 24 di Dicembre 2019.

5 – Tastiera Bluetooth pieghevole con layout italiano

Apple TV è compatibile con tantissime tastiere bluetooth comprese quella di Apple e quelle di Logitech ma se volete mantenere il massimo della compattezza senza invadere il salotto o la vostra borsa (si vedano le opzioni di Apple TV per le presentazioni) questa tastiera pieghevole ESYNiC T QWERTY con layout Italiano a 29,99 Euro, unita a tutte le opzioni di navigazione del telecomando Siri Remote vi permetterà di introdurre velocemente i testi quando fate ricerche, iscrizioni a servizi online etc… e volendo potrete utilizzarla in mobilità con il vostro iPhone o iPad.

6 – Convertitore HDMI-VGA con audio

Se vi occupate di insegnamento o tenete dei corsi o presentazioni forse non sapete che potete facilmente proiettare le vostre slide o filmati direttamente da iPhone o iPad grazie ad Airplay su Apple TV senza neppure dover accedere ad router Wi-Fi esterno. Molte volte però il proiettore o il cavo di prolunga che è a disposizione è solamente in formato VGA e come noto Apple TV ha una uscita HDMI. Ecco alora un comodo adattatore che permette sia la conversione da HDMI a VGA che l’estrazione dell’audio ed è pure alimentabile via USB per essere più versatile con altri dispositivi. Economico ma versatilissimo ecco Ugreen Adattatore HDMI a VGA Convertitore Cavo 1080p Full HD con Audio in vendita su Amazon a 11,98 Euro.

Attenzione: non abbiamo provato questo accessorio con Apple TV 4K e non siamo in grado di riferirvi sulla sua compatibilità.

7 – Cavo HDMI da 10 metri

Se volete portare il segnale di Apple TV ad un proiettore da sistemare ad una buona distanza vi potrà servire un cavo HDMI di buona qualità con ottima schermatura. Questo di CSL ha un ottimo rapporto qualità/prezzo e assicura trasmissioni di qualità anche su TV 4K.

CSL – 10m – High Speed con Ethernet 4K Ultra HD 2160p / 3D / ARC e CEC | cavo con schermatura tripla a 14,99 Euro.

8 – Abbonamento ad Apple Arcade e/0 Apple TV+

Vista la potenzialità di Apple TV+ con ottime serie già in linea e la vasta mole di giochi disponibili in abbonamento con Apple Arcade vi consigliamo di provare entrambi i servizi per un mese. La procedura è semplicissima e basta aggiornare direttamente Apple TV 4 e 4K all’ultima versione del software per iniziare da subito a visualizzare film e giocare con interessanti novità.

Partita da questa pagina per tutte le informazioni su Apple TV+ e da questa per Apple Arcade.

9 – Abbonamento a Netflix

Lo acquistate online direttamente dal sito di Netflix ed è può diventare un’ottima sorgente per i vostri filmati in streaming grazie al catalogo in espansione che potete sfruttare con l’App disponibile anche su Apple TV. Serie originali, documentari e soprattutto grandi film e altissima qualità che si adatta alle prestazioni della vostra rete. Se la vostra TV non è smart abbastanza da avere l’app dedicata o volete utilizzare un video proiettore full HD questo è uno dei sistemi migliori per accedere al cinema di qualità in abbonamento con diverse formule a partire da 7,99 Euro al mese ed il primo mese è Gratuito. Per maggiori informazioni partite da questa pagina.



10 – Abbonamento a Prime Video Amazon

Se non siete ancora iscritti a Prime di Amazon per i vostri acquisti senza spese di spedizione o con tempi di spedizione abbreviati questa potrebbe essere l’occasione: con l’abbonamento al servizio ottenete l’accesso anche ai contenuti di serie e film anche in 4K da visualizzare direttamente dall’app Prime Video sulla vostra Apple TV. Il costo attuale è di 36 Euro annuali.

Amazon Prime, lo ricordiamo, non è legato solo ad Prime Video ma comprende spedizioni gratuite, 15% di sconto su pannolini e spedizioni in Italia senza costi aggiuntivi, accesso anticipato di 30 minuti alle offerte lampo, spazio di archiviazione Prime Photo, accesso a 10 milioni di brani musicali con Prime Music, visione su Twitch senza pubblicità, consegne illimitate in un giorno senza costi aggiuntivi su milioni di prodotti e altro ancora.

Per tutte le opzioni e vantaggi disponibili con l’abbonamento Prime vi rimandiamo a questo a questo indirizzo di Amazon.

Trovate tutte le nostre guide ai migliori prodotti Hi-Tech in questa sezione di Macitynet.