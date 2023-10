iPhone 15, e iPhone 15 Plus su Amazon compri oggi e ricevi domani

Su Amazon non solo sono tornati (anche se in quantità molto ridotte) gli iPhone 15 Pro e gli iPhone 15 ma anche gli iPhone 15 Plus.

Stiamo parlando del più grande degli iPhone di fascia entry level, un telefono che sta conquistando notevole credito dopo che lo scorso anno il suo predecessore aveva mancato di suscitare entusiasmo. Il merito è delle importanti novità che iPhone 15 e iPhone 15 Plus inroducono.

Tra le altre cose ricordiamo, attingendo alla descrizione Amazon.

DYNAMIC ISLAND SU IPHONE 15 PLUS – La Dynamic Island ti mostra notifiche e attività in tempo reale, così non ti perdi nulla: puoi vedere chi ti sta chiamando, sapere se il tuo volo è in orario e molto altro.

DESIGN INNOVATIVO – iPhone 15 Plus ha un robusto design realizzato in vetro a infusione di colore e in alluminio con display Super Retina XDR da 6,7″ è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto a quello di iPhone 14.

FOTOCAMERA PRINCIPALE DA 48MP CON TELEOBIETTIVO 2X – La fotocamera principale da 48MP scatta foto ad altissima risoluzione, per darti immagini splendide e incredibilmente dettagliate. E con il teleobiettivo 2x di qualità ottica è facile comporre l’inquadratura perfetta per i tuoi primi piani.

RITRATTI DI NUOVA GENERAZIONE – Scatta ritratti ancora più dettagliati e con colori più intensi. Puoi anche spostare la messa a fuoco su un altro soggetto nella foto dopo aver scattato: basta un tap.

POTENTISSIMO CHIP A16 BIONIC – Il chip ultraveloce permette funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate. Ed è anche incredibilmente efficiente, così la batteria dura tutto il giorno.

CONNETTIVITÀ USB-C – Il nuovo connettore USB-C ti permette di caricare il Mac o l’iPad con lo stesso cavo che usi per il tuo iPhone 15 Plus. E puoi usare l’iPhone 15 Plus per caricare Apple Watch o gli AirPods.

I modelli con schermo da 6,7 pollici del telefono entry level di Apple si erano letteralmente volatilizzati dai negozi on line dopo i primissimi giorni in cui, come spesso accade, il pubblico fa grande incetta dei nuovi modelli. Al momento su Amazon la maggior parte sono ordinabili, cosa che in precedenza non era, e diversi sono anche in spedizione rapida. Questo significa che ordinati oggi vi arrivano domani.

Sono disponibili anche gli iPhone 15 che sono al momento i prodotti di nuova generazione più facili da reperire. Anche qui molti sono in spedizione istantanea.

Ovviamente per tutti gli iPhone come per un grande numero di prodotti Apple, è anche disponibile il pagamento a rate senza interessi e senza garanzie.

Click qui per comprare