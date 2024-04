Hollywood Con Queen, nuova docuserie su Apple TV Plus

Apple ha presentato il trailer di una docuserie intitolata “Hollywood Con Queen” e che narra la storia della “più grande truffa di Hollywood”.

La serie in tre parti debutterà l’8 maggio 2024 su Apple TV+. Una misteriosa figura, indicata come “regina della truffa”, si presenta come una delle donne più influenti nell’ambito cinematografico, attirando in una trappola inconsapevoli vittime in Indonesia, promettendo un’opportunità che potrebbe cambiare le loro vite.

La truffatrice mira alle finanze di malcapitati in tutto il mondo, attirati con tecniche psicologiche, fino a quando la truffa non richiama l’attenzione del giornalista investigativo Scott Johnson di The Hollywood Reporter, che con la collaborazione dell’investigatore privato Nicole Kotsianas, decidono di scoprire la verità, scoperchiando una storia molto più strana di quanto avrebbero potuto immaginare.

“Hollywood Con Queen” è un lavoro di Chris Smith (vincitore di un Emmy) e Library Films, il team della docu-serie “Tiger King”, delle docuserie “100 Foot Wave”, “Fyre”, “Bad Vegan” e “Operation Varsity Blues”.

A oggi i film, i documentari e le serie Apple Original hanno vinto 484 premi e ottenuto 2143 nomination, tra cui i vari Emmy vinti dalla serie comedy “Ted Lasso” e lo storico Oscar come miglior film a “CODA”.

