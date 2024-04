Agenzia Sicurezza Trasporti lavora con Apple all’identità digitale sugli aerei USA

La Transportation Security Administration (TSA) – agenzia del Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti impiegata nella sicurezza dei trasporti – sta collaborando con Big del mondo IT sull’uso di tecnologie biometriche che dovrebbero portare allo sviluppo di un sistema di identificazione digitale utilizzabile con gli aerei passeggeri.

A riferirlo è la stessa TSA, spiegando che suoi funzionari hanno incontrato in California rappresentanti di Apple e Google per parlare dell’implementazione del digital ID sui telefoni.

La delegazione della TSA che si è recata nella Silicon Valley, guidata da David Pekoske, ha fatto riferimento a Apple e Google come “partner per l’innovazione”. Il team ha visitato le due aziende, i Lawrence Livermore National Labs, la Defense Innovation Unit (DIU) e In-Q-Tel (IQT), quest’ultima una società di venture capital. La delegazione della TSA ha incontrato anche il r Dr. Hayagreeva “Huggy” Rao della Stanford University, esperto di innovazioni e nel comportamento organizzativo.

TSA sta lavorando con i big del mondo IT per consentire ai passeggeri di identificarsi usando ID memorizzati nei telefoni negli aeroporti. Con Apple TSA ha probabilmente parlato di potenziali problematiche, di procedure da adottare per facilitare l’adozione del Digital ID ai controlli di sicurezza e del processo di verifica. TSA ha spiegato che l’idea è consentire ai passeggeri di identificarsi da soli grazie a ID memorizzati nei telefoni.

In Italia è stato intanto approvato il decreto per portafoglio e documenti digitali, una sorta di “portafoglio digitale” che consentirà di avere nello smartphone vari documenti in versione digitale (SPID, CIE, patente, tessera sanitaria e altro ancora) e anche di accedere ai servizi della pubblica amministrazione.