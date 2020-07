macOS Big Sur, arriva supporto Apple Pay per le app create Catalyst

Nella beta 2 di macOS 11 Big Sur – versione al momento nelle mani dei soli sviluppatori ma a breve disponibile per altri beta tester – Apple ha integrato il supporto Apple Pay anche per le app create con Catalyst, la tecnologia che ha debuttato lo scorso anno con macOS Catalina, permettendo agli sviluppatori di portare sul Mac le app per iPad.

In macOS Big Sur le app create con Mac Catalyst ereditano automaticamente il nuovo look del sistema operativo, offrendo nel contempo nuove API e il pieno controllo sull’aspetto e il comportamento delle loro app. Il supporto per le API (interfacce di programmazione) è citato nelle note di rilascio di iOS 14 e macOS Big Sur developer beta 2. Stando a quanto riferisce Apple – spiega 9to5Mac – gli sviluppatori non devono apportare grandi modifiche alle loro app per offrire il supporto Apple Pay nelle app realizzate con la tecnologia Catalyst.

“Il supporto Apple Pay è ora disponibile per le app Mac Catalyst”, si legge nelle note che accompagna le beta per sviluppatori. “Sono stati aggiunti due metodi agli esistenti protocolli delegati. Non sono richieste modifiche alle app iPad ma uno o entrambi i metodi devono essere implementati quando si crea Catalyst”.

Apple Pay è noto principalmente come sistema che consente di effettuare pagamenti contactless utilizzando un iPhone 6 (e superiori) o un Apple Watch (di qualsiasi generazione) in negozi fisici tramite il sensore NFC, ma può essere sfruttato per effettuare pagamenti online su siti web e app che lo supportano anche tramite Mac ed iPad Air 2 e superiori.

Il supporto di Apple Pay nelle app realizzate con la tecnologia Catalyst dovrebbe guidare ulteriormente l’adozione dei servizi di pagamento della Mela, soprattutto ora che l’azienda invoglia gli sviluppatori a offrire queste soluzioni nelle app per iPad e Mac. Esistono già varie app compatibili Apple Pay per iOS e iPadOS e queste potranno ora essere convertite in app per Mac.

macOS Big Sur è al momento disponibile come beta solo per gli sviluppatori; a breve dovrebbe arrivare la versione per i beta tester che desiderano provarla in anteprima. La versione definitiva del nuovo sistema operativo sarà disponibile come aggiornamento software gratuito in autunno.

Per sapere tutto di iOS 14 partite da questa pagina. Per tutte le altre notizie di approfondimento sull’edizione 2020 della WorldWide Developer Conference potete dare uno sguardo all’interno di questa sezione del nostro sito web. L’articolo riepilogativo delle novità principali della WWDC 2020 è invece qui.