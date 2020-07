ThinkVision M14t, il monitor portatile da Lenovo aggiunge il touch a qualsiasi PC

Lenovo ha annunciato ThinkVision M14t, il più recente monitor mobile. Il nuovo display consente agli utenti di estendere la superficie del proprio schermo con un design elegante e un’interfaccia touch.

Sottile e leggero, questo monitor portatile pesa soli 698 grammi in un formato 14 pollici Full HD. La funzionalità touch su 10 punti e il supporto di active pen con 4096 livelli di pressione consente agli utenti di sfruttarlo per disegni, animazioni, presentazioni e note.

La penna sensibile alla pressione consente di eseguire disegni con precisione e navigazione accurata. Tra i miglioramenti nell’esperienza d’uso del dispositivo, un supporto basculante per il passaggio dal formato verticale a quello orizzontale e un dongle a L con una connessione a cavo e due porte USB Type-C pienamente funzionali.

Rispetto al modello M14, il nuovo monitor mette a disposizione nuove funzionalità e maggiore flessibilità aggiungendo l’interazione touch ai laptop che non ne sono provvisti ed estendendola a un secondo display nei laptop abilitati. Collegando il monitor M14t con active pen inclusa e custodia dedicata a qualsiasi laptop ThinkPad con porte USB-C o altri dispositivi USB-C compatibili, si avrà un vero e proprio spazio di lavoro ovunque ci si trovi.

Il dispositivo è presentato come pensato “per i professionisti che lavorano in mobilità e per chi sta entrando in una nuova era di lavoro agile”, ideale per le presentazioni e per gestire più finestre su due display. La funzione di basculaggio e regolazione in altezza promette una visione confortevole, mentre la tecnologia Rheinland Low Blue Light riduce al minimo l’affaticamento degli occhi.

La active digital pen supporta 4096 livelli di pressione ed è comoda per disegnare, fare schizzi o collaborare. Il passaggio dall’annotazione di una presentazione in formato orizzontale alla firma di un documento o contratto in formato verticale avviene in modo semplice grazie ai sensori di rotazione automatici che non richiedono software addizionale o l’installazione di driver. Un menu sul display consente di regolare luminosità, contrasto e rotazione.

Il monitor con Hub USB-C compatto con due porte USB-C funziona senza soluzione di continuità non solo con la famiglia Lenovo ThinkPad ma anche con altri dispositivi USB-C compatibili.

ThinkVision M14t sarà disponibile sul mercato italiano nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno al prezzo di € 299,00 + IVA