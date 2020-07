Samsung trasforma le sue smart TV in una macchina da karaoke con i testi musicali di Apple Music

Questa primavera Samsung ha reso disponibile Apple Music sulle sue smart TV, diventando la prima piattaforma di smart TV di terze parti a riuscire nell’impresa. Ora, Samsung sta aggiungendo anche i testi sincronizzati in tempo reale.

A partire da oggi, non appena si riprodurrà un brano Apple Music su una Samsung Smart TV anno 2018-2020, sarà possibile anche leggere i testi in tempo reale. Questa funzione, ricordiamo, è disponibile per milioni di brani presenti nella libreria di Apple Music. Gli utenti possono scorrere le canzoni sfogliando i testi, saltare da un verso all’altro o andare direttamente al ritornello. Gli utenti potranno anche cercare i testi per trovare una canzone di cui non ricordano il titolo.

Apple ha introdotto per la prima volta i testi in tempo reale l’anno scorso con iOS 13. Ora sono disponibili su altri dispositivi Apple, inclusa Apple TV. Nella maggior parte dei casi, i testi sono più utili su una TV rispetto al telefono e potrebbero trasformare la Televisione del salotto in una vera e propria macchina da karaoke.