Bilancio fiscale Apple, iPhone dopo anni sarà sotto la metà del fatturato

Potrebbe essere un trimestre al ribasso quello di cui Apple parlerà domani, durante la presentazione dei risultati fiscali di primavera. Soprattutto dovrebbe essere il primo trimestre fiscale da sei anni a questa parte nel corso del quale Apple non avrà avuto la maggio parte del suo fatturato dalla vendita di iPhone. Questi sono i due pilastri interpretativi anticipati dagli analisti in fase di previsione sulla presentazione del bilancio della azienda di Cupertino.

Secondo Thompson Reuters, che ha intervistato i principali osservatori del mercato di Apple, il fatturato si collocherà nella media della previsione, quindi intorno ai 53,5 miliardi di dollari. Lo scorso anno Apple riuscì a raccogliere 53,27 miliardi di dollari. I profitti saranno però inferiori:2,18 dollari per azione quando lo scorso anno erano stati 2,35 dollari per azione.

Saremmo di fronte all’effetto della riduzione delle vendite di iPhone, ovvero del prodotto a maggior margine di Apple. Secondo Morgan Stanley il fatturato di iPhone scenderà a 26 milioni contro i 30 milioni dello scorso anno. Se questo dato fosse confermato per la prima volta dal 2012, iPhone non rappresenterà più almeno la metà del fatturato complessivo di Apple. Al suo picco, nel 2017, iPhone fatturava due terzi del totale di Apple.

A sostenere il fatturato saranno i servizi (che dovrebbero portare 11,9 miliardi di dollari) e la divisione “altri prodotti” che include Apple Watch e AirPods che dovrebbe avere fatturato sempre 11,9 miliardi di dollari.

In ogni caso al momento ogni elemento di previsione negativa è già stato incorporato nel prezzo azionario di Apple. Resta da vedere che cosa prevederà la stessa azienda per il trimestre in corso che si conclude a fine settembre e che dovrebbe includere sia il lancio di nuovi iPhone che il lancio di iPad e il nuovo MacBook Pro da 16 pollici. Gli analisti di Thompson Reuters pensano che il fatturato possa assestarsi intorno ai 60 miliardi di dollari, un paio in meno dello scorso anno. Uno scostamento da questa cifra in positivo o in negativo potrebbe influenza le prospettive degli investitori.

Macitynet, come da decenni a questa parte, seguirà il resoconto fiscale, dando tempestiva informazione di ogni elemento significativo che emergerà dalla presentazione.