Apple presenta i risultati finanziari del terzo trimestre il 30 luglio

I risultati Apple del terzo trimestre 2019 saranno presentati dalla multinazionale martedì 30 luglio. L’annuncio arriva direttamente da Apple: come tutte le presentazioni dei risultati finanziari di Cupertino l’evento è seguito da osservatori, addetti ai lavori ma anche appassionati, perché permette di avere un quadro completo sull’andamento del business di Apple, soprattutto per quando riguarda l’andamento vendite e il fatturato generato da iPhone, iPad, Mac e tutte le altre linee di prodotti e servizi Apple.

Ad aprile di quest’anno, annunciando ii risultati finanziari del suo secondo trimestre fiscale 2019, conclusosi il 30 marzo 2019, la multinazionale ha registrato un fatturato trimestrale di 58 miliardi di dollari, con un calo del 5% rispetto al trimestre dello scorso anno, e un utile trimestrale per azione diluita di 2,46 dollari, in calo del 10%. Le vendite internazionali hanno rappresentato il 61% del fatturato del trimestre.

Il CEO di Apple, Tim Cook, aveva evidenziato «Il record di sempre nei servizi» con ricavi pari a 11,5 miliardi di dollari, il «Forte slancio» della categoria Wearables, Home e Accessori, e anche la «Più forte crescita iPad in sei anni». Luca Maestri, chief financial officer, ha annunciato di un flusso di cassa operativo di 11,2 miliardi di dollari nel trimestre di marzo, parlando di investimenti significativi «In tutte le aree del business», spiegando ancora che il consiglio di amministrazione aveva autorizzato ulteriori 75 miliardi di dollari per il riacquisto di azioni.

Per i risultati Apple del terzo trimestre 2019, che corrispondono ai mesi che vanno da aprile a giugno, Cupertino ha fornito le seguenti linee guida, in pratica le previsioni sui risultati attesi, che saranno annunciati martedì 30 luglio:

fatturato tra i 52,5 miliardi di dollari e 54,5 miliardi di dollari

margine lordo fra il 37 percento e il 38 percento

spese operative tra gli 8,7 miliardi di dollari e gli 8,8 miliardi di dollari

altre entrate/(spese) di 250 milioni di dollari

aliquota fiscale di circa il 16,5 percento

Come sempre Apple trasmetterà la diretta audio in streaming della conference call sui risultati finanziari del terzo trimestre dell’anno fiscale 2019, a partire dalle ore 14 circa nella costa Ovest degli USA, quindi in Italia la sera del 30 luglio 2019 a partire da questa pagina.

Trovate tutte le notizie di economia e finanza che riguardano Apple nella sezione dedicata del nostro sito.