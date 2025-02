Ora chiunque ha un iPhone in USA si collega a Starlink

Pubblicità

Negli Stati Uniti l’operatore di telefonia mobile T-Mobile ha annunciato “la prossima grande novità nel wireless”: la possibilità di connettersi alla rete satellitare Starlink, trasformando iPhone o dispositivi Android recenti in veri telefoni satellitari.

Di particolare interesse il fatto che potranno sfruttare questo sistema di connettività mobile (al momento presentato come beta), non solo gli utenti T-Mobile ma anche utenti degli operatori Verizon e AT&T, che potranno registrarsi e accedere gratuitamente al servizio fino a luglio.

Come spiegato in uno spot apparso agli americani che guardavano il Super Bowl: “Se vedi il cielo, sei connesso”. Il sistema, infatti, sfrutta la rete Starlink, sviluppata da SpaceX, permettendo di collegarsi a una costellazione di satelliti in orbita bassa (LEO) per offrire connettività diretta ai dispositivi mobili.

Gli utenti approvati come beta-tester possono sfruttare gratuitamente la connettività satellitare fino a luglio, anche se l’offerta è indicata a disposizione per un numero limitato di utenti. Successivamente gli utenti T-Mobile con un abbonamento Go5G Next o altro piano idoneo avranno accesso a questa funzionalità senza costi aggiuntivi; gli utenti T-Mobile con altri abbonamenti potranno sfruttare il servizio per 15$ al mese; gli utenti di altri operatori potranno accedere al servizio per 20$ al mese.

Il sistema sfrutta, come abbiamo già spiegato qui, la costellazione di satelliti in orbita bassa (LEO) di Starlink e una funziona denominata “Direct to Cell” che permette di usare i satelliti alla stregua di ripetitori.

La connessione avviene automaticamente dopo avere sottoscritto il servizio ed è utile per poter inviare e ricevere messaggi in quelle zone dove non c’è copertura della rete cellulare o manca il WiFi. T-Mobile ha riferito che in futuro arriverà anche il supporto per le chiamate e la connessione dati, e sarà quindi utile non solo in situazioni di emergenza ma anche per applicazioni quotidiane in luoghi isolati.

In un documento di supporto Apple spiega che l’iPhone mostra la dicitura “SAT” nella barra di stato quando il telefono è connesso con un operatore che offre questa funzionalità, e che questa connessione può essere disattivata da Impostazioni > Cellulare selezionando l’operatore o il proprio numero di telefono e da qui la voce Satellite.

Apple indica come requisiti: iPhone 14, iPhone 15 o iPhone 16 (tutti i modelli), l’ultima versione di iOS, un operatore supportato e spiega che alcuni di questi ultimi potrebbero richiedere un piano cellulare supportato.

I requisiti sono in pratica gli stessi già noti agli utenti che conoscono la tecnologia di SOS emergenze via satellite, offerta agli utenti iPhone 14 e seguenti, che possono sfruttarla quando non c’è campo o non ci sono reti Wi-Fi disponibili, per connettersi al satellite più vicino per inviare e ricevere messaggi di testo, emoji e Tapback tramite iMessage e SMS.

La funzione di serie offerta da Apple è pensata per le emergenze e per mettere in contatto l’utente con un fornitore di assistenza stradale se la sua auto va in panne in un’area in cui non c’è campo.

Il servizio offerto negli USA da T-Mobile promette di rivoluzionare la connettività globale in aree remote o prive di copertura cellulare. SpaceX ha già in precedenza riferito che è pronta a collaborare on operatori telefonici di tutto il mondo ed è probabile che vedremo offerte simili a quella di T-Mobile anche Europa e in altre regioni.