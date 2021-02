MMN amplia il suo team e cerca nuovi talenti

Continua l’espansione di MMN, unico Apple Authorised Enterprise Reseller in Italia, per rispondere sempre meglio alla crescente domanda di tutte le strutture che vogliono adottare dispositivi Apple.

Abbiamo infatti già più volte parlato di come, da qualche anno, si stia registrando un crescente interesse delle aziende alla transizione verso l’ecosistema Apple. Sia attraverso l’adozione di programmi CYOD (choose your own device) sia con operazioni di “switch” massivo. Ne sono testimonianza molte Fortune Global 500 e oggi, sempre più di frequente, aziende italiane in ambito Enterprise e SMB.

Il passaggio da PC a Mac o l’adozione di device iOS per avviare un processo di trasformazione digitale è un cambiamento importante per le aziende e richiede il supporto di profili competenti. Ai partner sono infatti richiesti servizi avanzati e competenze digitali evolute, non banale attività di vendita hardware priva di valore aggiunto. Ed è proprio questo il contesto in cui il focus per il mondo B2B, oltre 30 anni di know-how e le qualifiche esclusive di Magnetic Media Network sono in grado di declinare un reale vantaggio per i clienti.

In questo scenario, MMN sta concentrando la sua ricerca su due profili specifici e prende in considerazione candidati domiciliati in Lombardia, Veneto e Piemonte.

Sales Account Manager (o KAM)

Una persona che abbia almeno 5 anni di esperienza nell’ambito delle vendite nel settore IT. MMN propone un piano di crescita professionale adatto sia a chi ha svolto attività di negozio ed è impaziente di misurarsi con le opportunità on-field, sia a chi gestisce già un portafoglio clienti sul territorio.

System Engineer (o tecnico senior)

Un sistemista con almeno 5 anni di esperienza nel settore IT, con competenze in ambito networking, server&storage e device management.

MMN propone percorsi di formazione e certificazione e la possibilità di confrontarsi e collaborare con i migliori professionisti a livello nazionale.

Ovviamente, è richiesto a tutti un interesse (e, perché no, una passione) per il mondo Apple. Se pensi di essere il profilo giusto per giocare questa partita con MMN, manda il tuo CV a [email protected]