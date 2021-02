Lexar SL100 Pro è un SSD portatile, veloce e sicuro

L’unità SSD (solid-state drive) portatile Lexar SL100 Pro offre prestazioni con velocità di lettura fino a 1050MB al secondo e di scrittura fino a 900MB al secondo, ed è dunque un supporto esterno di archiviazione ideale per i fotografi, i professionisti del video, i creatori di contenuti e per tutti coloro che devono salvare e trasferire video e file di grandi dimensioni velocemente.

Particolarmente sottile e compatto (misura solo 55 x 73.4 x 10.8 mm), questa unità SSD può essere portata sempre con sé, è molto elegante grazie alla finitura in alluminio spazzolato ed è disponibile nelle capacità di 500GB e 1TB. È stato studiato per mantenere i dati al sicuro: non solo è resistente a cadute, urti e vibrazioni, ma offre anche una soluzione software di sicurezza con crittografia AES a 256 bit per proteggere i file archiviati da danneggiamenti e cancellazioni.

La velocità delle porte USB 3.1 permette di salvare e condividere in un attimo, inoltre Lexar SL100 Pro supporta le specifiche Video Performance Guarantee (VPG-130) ed è stato testato ed è garantito per la creazione di streaming video di livello professionale con una velocità di scrittura fino a 130MB al secondo per dispositivi compatibili.

Le unità SSD portatili Lexar SL100 Pro sono in vendita anche su Amazon al prezzo nel momento in cui scriviamo di 216,91 euro per la versione da 1TB. La porta USB è di tipo C (USB-C) e l’unità è fornita di cavi USB Tipo C-Tipo C e tipo C-Tipo A standard. La garanzia è di tre anni.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Lexar sono disponibili da questa pagina, invece tutte le notizie dedicate a Periferiche e Hardware sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV sono disponibili ai rispettivi collegamenti.