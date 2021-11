Black Friday, Airpods 3 al minimo di sempre su eBay, 169,90 euro

Se volete comprare gli Airpods 3 la migliore occasione oggi è su eBay: solo 169,00 euro invece che 199 euro.

Di questo modello degli Airpods abbiamo già parlato a lungo. Inutile soffermarci qui soprattutto perchè abbiamo già pubblicato un prova degli Airpods 3 dove diamo conto delle buone qualità di questa nuova versione degli auricolari. Si tratta formalmente della fascia media degli Airpods, ma in realtà si collocano a poca distanza dagli Airpods Pro (che invece abbiamo provato qui) rispetto ai quali ha solo poche limitazioni. Anche per il confronto ci sarebbe molto da dire; trovate tutte le informazioni in questo articolo dove mettiamo direttamente a confronto Airpods 3 e Airpods Pro.

In sintesi gli Airpods Pro in più hanno solo i gommini e il sistema di soppressione del rumore. Gli Airpods 3 rispetto agli Airpods Pro hanno invece la custodia caricabatterie wireless compatibile con MagSafe. Questa tecnologia è stata introdotta anche nella custodia degli Airpods Pro ma quelli che si trovano oggi su Amazon hanno la custodia precedente.

Nel corso degli ultimi giorni gli AirPods 3 non sono mai stati seriamente scontati, oggi su eBay costano 169,99 euro. Il venditore è Monclick, un venditore professionale con decennale attività-

Click qui per comprare gli Airpods 3 a 169,00 euro