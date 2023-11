Il 20 dicembre arriva Resident Evil 4 per iPhone, iPad e Mac

Resident Evil 4, remake del 2023 del noto survival horror sviluppato e pubblicato dalla giapponese Capcom, arriverà il 20 dicembre su iPad, iPhone e Mac.

Lo sviluppatore giapponese ha aggiornato la pagina web dedicata al gioco indicando la data di rilascio.

Capcom riferisce che il gioco è Compatibile con controller PlayStation, Xbox o altri controller wireless e che i comandi touch integrati sono pienamente personalizzabili.

Lo sviluppatore promette “una grafica straordinariamente nitida e dettagliata” su Mac con Apple Silicon.

Descrivendo il gioco, Capcom riferisce di “una visuale migliorata e una storia re-immaginata”, “che onora il successo del predecessore scavando ancora più a fondo nel suo messaggio focale”.

I requisiti minimi di sistema sono: iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max, oppure iPad Pro di 3a generazione in poi, oppure iPad Air con chip M1 di 5a generazione. Per quanto riguarda il Mac serve un Mac recente con chip M1 o seguenti e macOS 13 o seguenti.

Resident Evil può già essere pre-ordinato su App Store; il prezzo previsto negli USA è di 59,99$ e sono previsti acquisti in-app.

Capcom ha fatto sapere che è prevista una versione dimostrativa per chi vuole provare il gioco prima dell’acquisto.

A giugno, in occasione dell’annuale conferenza sviluppatori (WWDC), Apple aveva evidenziato le possibilità offerta dalla tecnologia Metal 3 e il porting su Mac di titoli come DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT, Stray, Fort Solis, World of Warcraft: Dragonflight, HUMANKIND, Resident Evil Village: Winters’ Expansion, The Medium, ELEX II, Firmament, SnowRunner, Disney Dreamlight Valley, No Man’s Sky, Dragonheir: Silent Gods e Layers of Fear.

Per semplificare la conversione dei videogame da altre piattaforme a Mac, Metal prevede un kit per il game porting, che riduce i mesi di lavoro preliminare e consente a chi sviluppa di vedere come funzionerebbe il gioco su Mac in pochi giorni. Inoltre, semplifica notevolmente il processo di conversione degli shader e del codice grafico del gioco per sfruttare al massimo le prestazioni del chip Apple, riducendo in modo significativo il tempo di sviluppo complessivo.

Per tutte le notizie che riguardano il mondo dei videogiochi il link da seguire è direttamente questo.