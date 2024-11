Black Friday DJI anticipa con Mini 3 e Mini 4K in forte sconto

Pubblicità

Decolla il Black Friday di DJI in anticipo, si parte con due dei modelli più apprezzati ed economici dell’intera gamma: DJI Mini 4K e DJI Mini 3 sono già in forte sconto su Amazon. Si parte da appena 239 euro.

Se volete un drone praticamente top, la scelta in questo Black Friday 2024 potrà certamente ricadere sul DJI Mini 4K che si acquista al minimo di sempre: 239 €.

Il drone ha dalla sue numerose caratteristiche all’avanguardia, ma tutto parte dal design e dal peso. Stiamo, infatti, parlando di un drone al di sotto dei 249 grammi, quindi non necessita di patentino per poterlo pilotare. Non solo il drone punta molte delle sue carte nelle dimensioni, ma anche su una fotocamera CMOS da 1/2,3 pollici in grado di registrare video in risoluzione 2,7K e scattare foto da 12 MP.

Il drone può rimanere in volo per 31 minuti e offre una trasmissione video HD fino a 10 km. Le funzionalità intelligenti di controllo del volo, come decollo e atterraggio con un solo tocco, hovering stabile e ritorno automatico a casa (RTH), sono tutte presenti. Modalità di scatto avanzate come QuickShots e Panorama consentono anche ai principianti di esplorare la fotografia creativa.

La versione in sconto è quella con solo telecomando che costa appena 239 €. Anche se solo per un euro è il prezzo più basso di sempre. Un vero affare per un drone di questo livello.

DJI Mini 3

Identico nella filosofia e nelle dimensioni, ma con un comparto fotografico ancor più performante, Dji Mini 3. Grazie al Black Friday 2024 potete acquistarlo a 329,99 euro per la versione con il radiocomando DJI RC N1.

Restano tutti i pregi dei DJI Mini: tra cui il peso di 249 grammi, che gli permette di essere pilotato senza patentino, svolge riprese aeree in 4K, stabilizzate tramite gimbal meccanico a tre assi e i suoi sensori di posizione e visione precisi l’aiutano a mantenere uno stazionamento preciso.

Segnaliamo livello di fotocamere, propone sensori da 1/2.3 pollici, capaci di scattare foto a 12 MP (apertura f/1.7) e registrare video ad una risoluzione massima di 4K/30fps @100 Mbps. In più, le immagini possono essere salvate in JPEG standard e RAW, permettendo anche agli utenti più esperti di modificare i montaggi successivamente. Filmati fluidi e foto non mosse sono ora possibili grazie allo stabilizzatore a 3 assi leader del settore, che compensa il movimento del drone, il vento e molto altro.

