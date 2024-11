Apple cala negli accessori audio ma domina con AirPods e Beats

Pubblicità

Nel terzo trimestre del 2024 Canalys segnala “un rimbalzo consistente” nel mercato “smart personal audio”, con la spedizione globale di 126 milioni di unità, con una crescita anno su anno del 15%: anche se in calo Apple continua a dominare il mercato degli accessori audio con la gamma AirPods e la controllata Beats.

È il terzo trimestre consecutivo in crescita per il settore, evidenziando una decisa ripresa rispetto alle difficoltà incontrate nel 2023, sempre secondo i dati della società di ricerca. La crescita a due cifre si segnala per tutte le principali categorie di prodotti, evidenziando prospettive favorevoli per il mercato globale, con l’emergere di dispositivi con nuovi form factor e vendor di medie dimensioni che stano contribuendo allo slancio positivo.

Nel terzo trimestre Apple ha venduto 21,3 milioni di dispositivi smart audio (principalmente prodotti AirPod e Beats) e ha un market share del 16,9%, un calo rispetto ai 23,4 milioni di dispositivi e del 21,3% di quota di mercato del terzo trimestre del 2023. Si tratta di una flessione sensibile per il colosso di Cupertino che anno su anno segna meno 9,2%.

Dopo Apple, nella top five seguono Samsung (8.7% di market share), Boat (8.2% market share), Xiaomi (5.7% market share) e Sony (4.4% market share).

I marchi cinesi si stanno rapidamente espandendo nei mercati internazionali con prodotti entry-level che sembrano attrarre i consumatori. Secondo gli analisti il mercato potrebbe essere scombussolato con l’arrivo di prodotti cinesi di maggiore qualità e più innovativi, un cambio essenziale per sostenere la competitività a lungo termine.

Gli analisti suggeriscono ai produttori di concentrarsi su funzionalità audio innovative (es. il supporto alla cancellazione del rumore e all’audio spaziale) e sul design distintivo per differenziarsi dagli altri. Tra i produttori che stanno proponendo dispositivi con funzioni innovativi, si segnala JBL con custodie touchscreen, colorate e migliorie in termini di usabilità.

