Black Knight B2000V, la lampada anti-zanzare da appendere alla parete

Pubblicità

La stagione delle zanzare è ufficialmente iniziata: con il caldo in arrivo, se volete dormire al fresco lasciando aperta la finestra ma senza installare zanzariere, l’unica alternativa che vi resta è acquistare un prodotto come Black Knight B2000V.

Si tratta di una lampada che riesce ad attirare e catturare le zanzare al suo interno, impedendo che arrivino a pungervi. Ci riesce in un modo davvero unico perché è in grado di avvicinarle emettendo una luce UV e alcuni di quegli odori che tanto piacciono alle zanzare, e a quel punto le inganna imitando il calore e la respirazione degli esseri umani.

In questo modo le zanzare sono portate ad avvicinarsi quel tanto che basta per poi friggerle a 2000 V, senza lasciare traccia.

Si tratta di uno strumento che nonostante non sia eccessivamente ingombrante (misura 25 x 18 x 5 centimetri) promette di tenere lontane le zanzare in ampi locali, fino a 100 metri quadrati, quindi può risultare comodo non solo in camera da letto ma anche in uffici, hotel e negozi.

In definitiva è una soluzione valida per vivere in quegli ambienti dove in estate è impossibile se non tenendo aperta la finestra, ma senza per questo lasciare che le zanzare possano assalire le persone che vi si trovano al suo interno. Esteticamente è anche piuttosto elegante, e potendo essere appesa alla parete, anche facilmente integrabile in svariati ambienti.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 38 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 58% andando a spendere intorno ai 16 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.