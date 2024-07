macOS Sequoia migliora la Vista del Finder

Pubblicità

La funzione che permette di visualizzare “a colonna” gli elementi in una finestra del Finder di macOS, cambia con il prossimo macOS Sequoia: la larghezza delle colonne con i vari elementi cambia automaticamente, in base alla larghezza dei nomi dei file.

Lo fa notare il sito francese Macg, spiegando che se si aprono cartelle nelle quali sono presenti file con nomi non molto lunghi, le colonne saranno automaticamente ridotte; al contrario, se si apre una cartella del Finder che contiene nomi lunghi, la colonna che mostra la cartella o sottocartella non questi ultimi nomi, sarà allargata, facendo in modo che i nomi siano sempre leggibili.

Questo comportamento cambia rispetto alle versioni precedenti del Finder con le quali le colonne avevano tutta la larghezza e i nomi venivano abbreviati se necessario. La piccola novità rende più facile leggere i nomi per chi ama la vista a colonne, senza bisogno di modificare manualmente la dimensione delle stesse, anche se questo può essere un problema sui Mac con gli schermi più piccoli.

Ovviamente è sempre possibile ridimensionare le colonne: nelle viste elenco e colonna, basta trascinare la linea che si trova tra le intestazioni delle colonne. Sulle precedenti versioni di macOS per espandere una colonna e visualizzare interamente i nomi di file, basta fare doppio clic sul divisore della colonna.

Non c’è alcuna opzione nelle Preferenze del Finder per modificare questo comportamento predefinito, ma è probabile che dalla riga di comando (e in futuro anche tramite utility come Onyx e simili) sia possibile modificare qualche specifico parametro nascosto.

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e anche watchOS 11 sono al momento disponibili per i soli sviluppatori. A breve arriveranno le versioni pubbliche per beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi operativi Apple arriveranno in autunno per tutti gli utenti, probabilmente tra settembre o inizio ottobre.

