BLITZHOME SV2209, in sconto il roner per la cucina sous vide

È in offerta ancora per poco BLITZHOME SV2209, un roner per la cucina sous vide che trasforma ogni piatto in un’esperienza gourmet. Si tratta di uno strumento tecnologicamente avanzato che permette di ottenere risultati da ristorante direttamente a casa propria, rendendo la cottura a bagnomaria e sottovuoto una pratica alla portata di tutti.

Cos’è il roner

Breve digressione: il “roner” è un dispositivo utilizzato nella cucina sous vide per controllare la temperatura dell’acqua durante la cottura a bagnomaria riscaldando e facendo circolare l’acqua in modo preciso, così da cuocere gli alimenti sottovuoto a basse temperature per un lungo periodo di tempo.

In pratica, gli alimenti vengono messi in sacchetti sottovuoto e immersi nell’acqua riscaldata dal roner. Questo metodo consente di ottenere una cottura uniforme, mantenendo intatti sapore e nutrienti.

Caratteristiche del BLITZHOME SV2209

Quello in promozione è realizzato con un fondo in acciaio inox 304: ciò significa che non solo è igienico, ma anche estremamente facile da pulire, garantendo un’ottima durata nel tempo.

La sua capacità di agganciarsi al bordo della pentola tramite un morsetto regolabile consente di utilizzarlo con pentole di varie dimensioni, con una capacità massima di 12 litri (tenendo anche conto che le profondità di immersione variano da 7,5 cm a 13,5 cm, quindi con un’ottima versatilità per ogni tipo di preparazione).

Consuma 1100 Watt e offre un intervallo di temperatura che spazia da 25°C a 92°C, perciò si adatta a una vasta gamma di ricette. Che si tratti di carne, pesce o verdure, è in grado di mantenere la temperatura costante (a proposito: si controlla tutto tramite i pulsanti touch sulla superficie superiore), garantendo una cottura uniforme e precisa.

Per chi cerca ispirazione, il dispositivo è dotato di 30 ricette nell’app, che facilita la creazione di piatti deliziosi con semplici tocchi. Gli indicatori LED offrono un monitoraggio della cottura a vista d’occhio, permettendo di tenere sotto controllo ogni preparazione.

A tal proposito facciamo notare che è disponibile anche la versione con WiFi che consente di controllare il dispositivo a distanza tramite app sullo smartphone, permettendo di rilassarsi sul divano mentre il pasto si prepara da solo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 50 € nella versione WiFi, oppure circa 45 € per quella base.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.