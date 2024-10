Indagato Andrea Stroppa, referente di Elon Musk in Italia

Pubblicità

Il clamoroso arresto di Paolino Iorio, dirigente generale Sogei, ha portato alla luce un sistema di corruzione tra la società in questione, il ministero dell’Interno e della Difesa: tra le 14 società e le 18 persone iscritte nel registro degli indagati della Procura di Roma c’è anche Andrea Stroppa, esperto di sicurezza informatica e referente di Elon Musk In Italia.

Il caso Sogei e ministeri

Il manager Sogei è stato arrestato in flagranza di reato con una busta contenente 15 mila euro in contanti. Secondo i magistrati Iorio riceveva due volte al mese somme di denaro non precisate, ma stimate in decine di migliaia di euro, ricompense extra illegali per una serie di contratti firmati con Sogei del valore di oltre 100 milioni di euro.

Starlink in Italia per due scopi

Nelle indagini emerge l’interesse dei ministeri e del governo italiani per impiegare la connettività satellitare Starlink a scopi militari e, in un secondo tempo, anche per altri impieghi. Fin qui nulla di illegale, ma sembra che un ufficiale della Marina abbia contattato Andrea Stroppa per fornirgli un documento interno, potenzialmente utile a SpaceX per rispondere meglio alle richieste e valutazioni per l’impiego di Starlink in Italia.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha già precisato che il documento in questione non è né riservato né segreto. Sembra contenere le necessità del ministero, incluso il numero delle ambasciate e consolati che dovrebbero essere collegati via satellite se l’operazione andasse in porto. In cambio del documento l’ufficiale della Marina avrebbe richiesto a Stroppa la promessa di contratti e l’assunzione di una persona.

Per l’indagine sono state effettuate anche perquisizioni per verificare appalti e forniture di informatica e telecomunicazioni di Sogei, del ministero dell’Intero, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ministero della Difesa e Stato Maggiore della Difesa.

