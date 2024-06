BlitzWolf BW-TC23, il cavo USB-C da 100 Watt con schermo incorporato

Pubblicità

Per sapere se il caricatore sta funzionando a dovere vi basta usare il cavetto BlitzWolf BW-TC23 che, oltre a fare il suo dovere, vi tiene informati sulla potenza erogata. Se vi interessa sappiate che al momento è in corso un’offerta lampo che vi permette di pagarlo solo 5 €.

Grazie allo schermo LED incorporato su uno dei due connettori è possibile leggere in tempo reale la potenza (in Watt) erogata dal caricatore, potendo così conoscere a colpo d’occhio come sta andando la ricarica e, in caso di diagnostica, anche per vedere se tutto funziona come dovrebbe.

Supportando poi fino a 100 Watt di energia, potete usarlo praticamente con tutto, persino coi MacBook più potenti, che possono quindi essere ricaricati al massimo della potenza e avere uno sguardo su quanto sta andando veloce in base al tipo di alimentazione collegata.

A parte questa funzione è poi ottimo e migliore di molti altri anche dal punto di vista costruttivo. I connettori infatti sono protetti da un guscio in lega di zinco mentre la guaina è rivestita da un tessuto intrecciato in nylon, due soluzioni che lo rendono molto più robusto a urti e piegamenti, conferendo una maggiore resistenza anche allo schiacciamento.

Si può usare anche per il trasferimento dei dati ad alta velocità: supporta infatti i 480 Mbps e le ultime tecnologie Power Delivery 3.0 e Quick Charge 4.0+.

È lungo 90 centimetri ma c’è anche la versione da 180 centimetri e al momento l’offerta prevede sconti anche per chi li compra in confezione da 2, 3, 4 o 5 pezzi, una buona idea per risparmiare ancora di più comprandoli insieme agli amici.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 25 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 78% andando a spendere intorno ai 5 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.