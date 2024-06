macOS Sequoia, gli utenti europei senza iPhone mirroring

Pubblicità

La Casa di Cupertino lo aveva già comunicato: gli utenti europei non avranno a disposizione (almeno per ora) Apple Intelligence su iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia, a causa di “incertezze normative” legate al Digital Markets Act (DMA), la normativa sui mercati digitali.

Non meglio precisati problemi legati al DMA, faranno ritardare anche altre funzioni, compresa una delle novità più interessanti del futuro macOS Sequoia: l‘iPhone Mirroring (in italiano “Duplica iPhone”), che amplia le possibilità di Continuity consentendo all’utente di accedere al proprio iPhone e controllarlo direttamente da macOS.

iPhone Mirroring, funzione che permette di accedere e usare ogni funzione di iPhone direttamente da Mac, è disponibili per gli utenti della beta 2 di macOS Sequoia, ma non per gli utenti UE: cercando di avviare l’applicazione in questione appare un messaggio: “Connessione ad iPhone non riuscita. Duplica IPhone non è disponibile nel paese o nella zona in cui ti trovi“.

Resta da capire cosa succederà in futuro. Portavoce di Apple hanno nei giorni passati riferito a Bloomberg, Financial Times e The Verge: “Non crediamo che saremo in grado di implementare 3 di queste funzionalità (iPhone Mirroring, SharePlay ed Apple Intelligence) per i nostri utenti europei nel corso di quest’anno”. Si spera dunque, in soluzione specifiche con futuri aggiornamenti di iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia.

Per quanto riguarda i pavantati problemi che, per ora, non rendono possibile offrire alcue funzioni, Apple ha dichiarato:: “Temiamo che i requisiti di interoperabilità del DMA possano costringerci a compromettere l’integrità dei nostri prodotti in modi che mettono a rischio la privacy degli utenti e la sicurezza dei dati”. Non tutto sembra ad ogni modo perduto: “Ci impegniamo a collaborare con la Commissione europea nel tentativo di trovare una soluzione che ci consenta di fornire queste funzionalità ai nostri clienti dell’UE senza compromettere la loro sicurezza”.

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e anche watchOS 11 sono al momento disponibili per i soli sviluppatori. A luglio arriveranno le versioni per beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o inizio ottobre).

Per tutte le notizie che ruotano attorno a iOS 18 il link da seguire è direttamente questo.