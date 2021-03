Evento Apple in aprile, il leaker depilato ci riprova

Per ribadire la sicurezza delle sue anticipazioni su una presentazione Apple in arrivo il 23 marzo, Jon Prosser aveva (come al solito) promesso di tagliarsi le sopracciglia: ora lo stesso Prosser annuncia che l’evento Apple si svolgerà in aprile e così dovrà mantenere l’impegno e la promessa di radersi.

Depilato o meno non è un nostro problema: nel momento in cui scriviamo non è chiaro cosa sia successo nel giro delle previsioni su Apple. Quel che è certo e che non solo Prosser ma anche i leaker che si firmano Kang e L0vetodream, finora tutti e tre ritenuti molto affidabili, hanno tutti sbagliato indicando un keynote Apple per il 23 marzo che non ci sarà.

I will shave off my eyebrows if it doesn’t happen on the 23rd — Jon Prosser (@jon_prosser) March 9, 2021

Da alcuni post a commento pubblicati su Twitter sembra emergere una possibile soffiata volutamente errata proveniente da una fonte Apple ritenuta affidabile da Prosser & C. Senza addentrarci oltre in opinabili teorie del complotto, almeno Prosser sembra suggerire la possibilità di una mossa intenzionale di Apple per far trapelare informazioni e tempistiche volutamente errate.

The event is in April. 🤦🏼‍♂️ I’ll explain on FPT. RIP my eyebrows. 🥸 — Jon Prosser (@jon_prosser) March 17, 2021

Il posticipo di un evento Apple da marzo in aprile non esclude categoricamente il possibile arrivo di novità marchiate Mela morsicata da qui alla fine del mese. Occasionalmente Apple introduce nuovi prodotti e servizi tramite il rilascio di un comunicato stampa, modalità impiegata anche nel 2020 per iPad Pro. Tra le ipotesi correnti è che Apple possa fare lo stesso, per esempio per il dispositivo trovatutto AirTag. Ma si tratta solo di ipotesi.

Con il fallimento dei leaker, meglio orientarsi basandosi sui report di Ming Chi Kuo. Anche l’analista più attendibile nel prevedere le mosse di Cupertino in passato ha compiuto qualche passo falso, ma il numero delle sue previsioni corrette è ampiamente superiore a quelle sbagliate. Nelle scorse ore Ming Chi Kuo ha indicato che la produzione industriale in grandi volumi di iPad Pro 2021 inizierà tra la metà e la fine di aprile. In attesa di nuovi dettagli e precisazioni su quanto accaduto nella macchina delle anticipazioni, l’indicazione di un evento Apple in aprile rimane la previsione più attendibile.

In questo articolo tutte le novità attesa da Apple entro primavera. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV sono disponibili ai rispettivi collegamenti.