BOYHOM, console di gioco HDMI con 2 controller a soli 11 €

Appassionati di retro gaming? Comprate la console BOYHOM attualmente in sconto: vi farà rivivere le emozioni dei giochi storici, compresi quelli delle mitiche cabine Arcade, comodamente da casa.

Con una capacità di 32 GB e ben 40 giochi inclusi, questa console vi permette di accedere subito a un vasto catalogo di titoli iconici.

Se non vi bastano sappiate che ne supporta oltre 10.000 in quanto è compatibile con diversi emulatori, tra cui PS1, ATARI, MAME, MD, GBA, GBC, GB, FC, SFC.

È un ottimo regalo anche in vista del Natale, specie per chi cerca un sistema di gioco semplice, divertente e pronto all’uso, senza bisogno di complicati settaggi.

Basta infatti collegarla alla presa HDMI del televisore o di qualsiasi monitor e il gioco è fatto: inclusi nella confezione troverete infatti due controller wireless 2.4 GHz per giocare con la massima libertà data dall’assenza di cavi.

Questo modello incorpora un banco di RAM da 256 MB che promette prestazioni veloci e senza rallentamenti.

È perfetta anche per chi vuole un regalo originale per un appassionato di retro gaming, o semplicemente per chi desidera un ritorno ai giochi che hanno segnato la storia.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 58 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare l’81% andando a spendere intorno agli 11 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

