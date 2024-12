Una funzione dimenticata di Google Maps sta facendo entusiasmare le persone

Pubblicità

Un trend del momento su TikTok consiste in video di persone che rivisitano luoghi dove hanno vissuto in passato, mostrando la versione meno recente possibile di immagini memorizzate da Google Street View, opzione offerta da Google Maps. Evidenziando immagini di anni addietro, è facile incappare in persone che non ci sono più, mostrate su porticati, verande e affini, gente che falcia il prato o fa altro, lasciando intravedere scorci di vita passata… come è cambiato il quartiere dove si vive nel tempo, ecc.

Qualcuno ha trovate foto dove appare giovanissimo in sella a una bicicletta nel vialetto, altri romanticamente segnalano grandi alberi non più presenti nei viali dove vivono (tagliati anni prima) e cose di questo tipo.

La funzione in questione non è nuova (esiste da anni) ma molti l’hanno scoperto ora e la presentano come “un’esperienza emotiva” e “nostalgica”, invitando altri ad aprire l’app o il servizio web per vedere quali momenti sono stati catturati dalle vetture di Street View che passavano all’epoca vicino casa.

Per provare la funzione dal web basta aprire la mappa in un punto desiderato, trascinare l’icona che consente di attivare Stret View nel punto esatto che vogliamo vedere a livello stradale: quando appaiono le immagini, è possibile selezionare la voce “vedi altre date” e selezionare quella di proprio interesse Le immagini storiche non sono disponibili per tutti i luoghi per i quali esistono immagini di Street View.

Dal telefono (iOS o Android) basta acceder a Street View in Google Maps, cerca un luogo o inserire un segnaposto sulla mappa, toccare la miniatura con l’icona di Street View; se sono presenti immagini che risalgono a anni precedenti, appare l’opzione “”Vedi altre date”.

A quanto pare Google Street View potrebbe aver permesso di risolvere un caso di omicidio in Spagna: un uomo è stato “incastrato”, immortalato mentre caricava una grande borsa bianca nel bagagliaio della sua auto, quello che appare come un tentativo, maldestro, di caricare in auto un cadavere con l’intenzione di disfarsene.