Taotronics BH041, cuffia mono in stile centralinista a soli 29,99 euro spedizione compresa

Chi passa molto tempo al telefono può decidere di farlo in una delle maniere più confortevoli e produttive acquistando la cuffia mono TaoTronics BH041 attualmente in sconto a soli 29,99 euro spedizione compresa.

Si tratta di una cuffia “stile centralinista”. Si indossa come un normale paio di cuffie over-ear ma c’è una sola cuffia, sulla destra, mentre l’orecchio sinistro rimane completamente libero e vigile sui rumori esterni. E’ ben stabilizzata grazie ad un pad che si appoggia in prossimità dell’orecchio libero ed utilizza un lungo microfono direzionale che può essere avvicinato alla bocca in modo tale da poter captare molto bene la propria voce durante le conversazioni e allo stesso tempo allontanato in un attimo a telefonata conclusa.

Oltre quindi a risultare comoda e confortevole nelle lunghe telefonate, il secondo vantaggio risiede nella presenza di una serie di pulsanti meccanici che rendono la comunicazione molto più agevole, soprattutto quando si sta facendo contemporaneamente dell’altro. Con un click è infatti possibile silenziare il microfono (il pulsante si trova proprio nella parte terminale dello stesso), attraverso il pulsante multifunzione posizionato in cuffia invece è possibile rispondere o rifiutare una chiamata, richiamare l’ultimo numero oppure terminare una telefonata in corso. Ci sono anche i pulsanti per regolare al volo il volume in cuffia.

Sono cuffie Bluetooth con tecnologia 5.0, quindi oltre alla migliore stabilità del segnale offerta dalla versione più recente sono completamente libere da fili e si possono così collegare a qualsiasi dispositivo, da computer a tablet e smartphone. Sono leggerissime (pesano appena 80 grammi) e offrono fino a 34 ore di autonomia con una sola carica. Ma la caratteristica forse più interessante risiede nella tecnologia AI Noise Reduction, grazie alla quale è possibile ridurre il rumore di fondo fino a 40 dB, in modo tale da poter essere ascoltati chiaramente e senza disturbi anche negli ambienti più rumorosi.

Se siete interessati all’acquisto, le cuffie TaoTronics BH041 sono attualmente in vendita su Amazon al prezzo di 40 euro ma se inserite il codice CPLJOAYY nel carrello prima dell’acquisto potete ottenere 10 euro di sconto e pagarle così soltanto 29,99 euro spedizione compresa. L’offerta scade alla mezzanotte di domenica 5 luglio.