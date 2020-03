Buon compleanno Juice con sconti, consegna gratuita e pagamenti a rate anche online

Quest’anno il compleanno di Juice arriva in un periodo di emergenza: per ridurre i rischi di contagio e tutelare la salute di clienti e dipendenti, la catena Apple Premium Reseller ha chiuso temporaneamente i punti vendita, ma i servizi di vendita e assistenza rimangono disponibili per i clienti grazie al rafforzamento del negozio Juice online.

Il compleanno è di Juice, ma i regali sono per utenti e clienti: consegna gratuita direttamente a casa, possibilità di pagamento a rate anche online, più super sconti e promozioni su tanti prodotti selezionati. Ecco alcuni esempi: iPhone XS a 699 euro invece del prezzo originale di listino di 1.069 euro: si può acquistare anche pagando in 10 rate da 69,90 euro al mese, senza costi né interessi.

iPad Pro 256GB di penultima generazione a 599 euro invece di 909 euro, anche in 10 rate da 59,90 euro al mese. MacBook Air 13” di penultima generazione a 949 euro invece di 1.279 euro, anche in 10 rate da 94,90 euro, Mac mini a 789 euro invece di 919 euro, anche in 10 rate da 78,90 euro.

A chi ha bisogno di assistenza Juice ricorda che per le riparazioni hardware è possibile utilizzare il servizio con ritiro e riconsegna a domicilio. Ricordiamo che Juice è una catena Apple Premium Reseller: sul negozio online è possibile acquistare tutti i computer e dispositivi Apple, inclusi i nuovi iPad Pro 2020 e MacBook Air 2020, i migliori accessori e periferiche per sfruttare al meglio i propri dispositivi, inclusa una vasta scelta di auricolari, cuffie, cover, speaker, dispositivi smart home, droni e gadget hi-tech.