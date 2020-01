Butter Royale, il Fortnite versione cartoon è disponibile su Apple Arcade

Arriva su Apple Arcade Butter Royale, il Fortnite in versione cartoon e ancor più arcade, adatto a tutta la famiglia. Sviluppato da Mighty Bear Games, si tratta di un gioco multiplayer battle royale, dove il tema della battaglia sposa quello culinario. Pensato per far divertire tutti in famiglia, il gioco è ora disponibile in esclusiva su Apple Arcade, il servizio in abbonamento di Apple a 4,99 euro al mese.

Ambientato in prossimo futuro, dopo vige un divieto globale sulle armi, i concorrenti lanciati su un’isola, si impegnano in lotte per il cibo. Ambientato sulla Butter Island, sono davvero tanti gli elementi che richiamano Fortnite, ad iniziare dall’obiettivo di sopravvivere abbattendo i nemici rivali, alle danze, e perfino al restringimento dell’area di gioco: qui è il burro a far restringere la safe zone in dover rimanere per sopravvivere.

Ovviamente, come da tradizione Apple, non c’è alcuna violenza e il titolo è adatto alla famiglia: i concorrenti utilizzano le “Macchine a funzionamento nutrizionale” (le NOM, o ‘Nutritionally Operated Machines’) per lanciarsi cibo l’un l’altro durante gli scontri, che hanno durata di cinque minuti, mentre cercano di sfuggire alle inondazioni di burro e raggiungere le zone sicure.

I giocatori giocano offline contro i bot AI, o in modalità online con 32 giocatori che competono per essere gli ultimi superstiti, sia da soli che in squadra. I giocatori possono anche scegliere di giocare come uno qualsiasi dei 52 personaggi, tutti con background, età e genere diversi. I controlli sono progettati per essere semplici e accessibili, in modo che anche i neofiti del gaming possano imparare velocemente: con uno stick analogico si muove il personaggio, con l’altro si spara cibo a 360 gradi.

Butter Royale” può essere giocato su iPhone, iPad, Apple TV e Mac, e, con Family Sharing, fino a sei utenti possono giocare con un unico abbonamento Apple Arcade. Ovviamente, come in Fortnite, non mancano le danze tipiche di ciascun giocatore, con possibilità di sbloccare ed equipaggiare il personaggio con numerose personalizzazioni grafiche.

Butter Royale è ovviamente incluso nell’abbonamento di 4,99 euro al mese. Se volete leggere un approfondimento su come funziona il servizio in streaming della società, vi invitiamo a leggere questo approfondimento. Per leggere tutte le novità sul servizio, inclusi i nuovi giochi pubblicati dopo il lancio, invece, vi rimandiamo a questo link.