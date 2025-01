BYD Atto 2, il SUV elettrico compatto debutta in Europa

Pubblicità

Con il debutto al Motor Show di Bruxelles avvenuto negli scorsi giorni, il colosso cinese di auto BYD, dalle iniziali di Build Your Dreams introduce Atto 2 in Europa. Si tratta di un SUV elettrico compatto che per caratteristiche e prezzi sembra costruito su misura per i mercati del Vecchio Continente, Italia inclusa dove è atteso entro i prossimi mesi.

In realtà però questo erede più compatto ed economico di Atto 3 è un veicolo che BYD propone in vendita in Cina fin dall’inizio del 2024 con il nome Yuan Up, ora ribattezzata Atto 2 per la commercializzazione in Europa.

Con i suoi 4,31 metri di lunghezza, larga 1,83 e alta 1,68 metri è più piccola ti Atto 3, ma come il modello superiore è realizzata con tecnologia Cell to Body. Quindi con l’integrazione di batterie e telaio che diventano un tutt’uno, il costruttore migliora la rigidità strutturale e massimizza anche lo spazio libero disponibile.

Le batterie Blade impiegate in Atto 2 sono realizzate con fosfato di ferro e litio, siglate LFP: oltre ad assicurare più durata e cicli di carica, il costruttore le presenta come più sicure e resistenti alle temperature estreme.

BYD ATTO 2 mette a disposizione un motore da 130 kW e la possibilità di scegliere tra due configurazioni per le batterie. La prima disponibile sarà con batteria da 45,1 kWh per una autonomia da 312 km con standard WLTP. Il modello con batteria più capiente e più autonomia sarà svelato nei prossimi mesi. I prezzi dovrebbero essere compresi tra poco meno di 32.000 euro fino a circa 45.000 euro.

Ricordiamo che in occasione del CES 2025 BYD come Toyota e diversi altri costruttori di auto hanno siglato un accordo con Nvidia per creare le funzioni di assistenza alla guida e la guida autonoma completa.

