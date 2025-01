Le Toyota guideranno da sole grazie a Nvidia

Pubblicità

Da oltre sei anni Toyota e Nvidia collaborano sopratutto per soluzioni cloud, ma a partire dal CES 2025 le due società annunciano una collaborazione ancora più estesa per portare le funzioni di guida autonoma sulla prossima generazione di vetture Toyota.

Per colmare il divario con Tesla e i nuovi nomi del settore, lo storico costruttore giapponese impiegherà tutti i tre elementi che compongono la piattaforma Nvidia dedicata al settore automotive.

Infatti oltre ai sistemi per data center Nvidia DGX per addestrare i modelli software di Intelligenza Artificiale, Toyota impiegherà anche la piattaforma Nvidia Omniverse necessaria per mettere alla prova e testare i modelli.

Ricordiamo che con Omniverse è anche possibile generare dati sintetici tramite simulazioni, per accelerare ulteriormente sviluppo e miglioramento dei modelli AI per il controllo di auto e robot.

Ma l’impiego di tecnologie Nvidia si estenderà fino all’hardware nelle auto Toyota di prossima generazione. A bordo infatti tutto sarà gestito dal super computer Nvidia Drive AGX Orin e dal sistema operativo Nvidia DriveOS.

Questa accoppiata infatti non solo gestirà l’elaborazione de dati provenienti da telecamere e sensori in tempo reale per la guida autonoma, ma si occuperà anche di grafica e funzioni per cruscotto, abitacolo e infotainment.

La gara per arrivare alla guida autonoma completa sembra ancora aperta, anche se conta già diverse defezioni, anche illustri, tra cui spiccano quelle di Apple e General Motors: entrambe hanno rinunciato ai loro progetti nel settore dopo investimenti stimati in 10 miliardi di dollari cadauna.

Rimangono in corsa diverse startup più o meno note, i colossi cinesi e su tutti Tesla che dopo anni di promesse, secondo Elon Musk risolverà la guida autonoma entro quest’anno, giusto in tempo per Cybercab.

