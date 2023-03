Con Calcolatore RAID scegliere dischi per il NAS è più facile

ASUSTOR, uno dei più importanti produttori diN AS nato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer, ha messo a punto Calcolatore RAID, un utile e pratico configuratore online che in pochi istanti consente anche ai meno esperti di decidere, in base alle proprie esigenze, il numero e i tagli dei dischi da installare sul proprio NAS.

Quando si decide di acquistare un NAS, soprattutto se la scelta ricade su una soluzione in grado di ospitare 4 o più bay, molto spesso ci si trova davanti al dilemma relativo alle unità e disco e, più in particolare, a quante acquistarne, con quali tagli e come configurarle. I sistemi operativi più evoluti, come l’ASUSTOR ADM 4.2, sono in grado di semplificare le procedure di configurazione, ma avere la possibilità di conoscere in anticipo le diverse possibilità che la tecnologia RAID (Redundant Array of Independent Disks) offre è particolarmente importante per poter fare la scelta giusta, tenendo conto dello spazio di archiviazione e dei livelli di protezione desiderati.

La tecnologia RAID, infatti, consente di combinare più dischi rigidi in un’unica unità logica allo scopo di migliorare le prestazioni, i livelli di protezione e/o la capacità di archiviazione dei dati. Esistono diversi livelli RAID, ciascuno dei quali utilizza un’architettura specifica per distribuire i dati su più dischi. Il RAID 0, ad esempio, divide i dati in blocchi e li scrive in modo alternato sui dischi, migliorando le prestazioni di lettura e scrittura, ma non fornisce alcuna ridondanza dei dati. Il RAID 1, invece, crea una copia speculare dei dati di un disco su un altro, migliorando l’affidabilità del sistema, ma riducendo la capacità di archiviazione totale, mentre il RAID 5 e il RAID 6, che richiedono rispettivamente almeno 3 e 4 dischi, combinano in modo diverso le caratteristiche di ridondanza e protezione dei dati.

Il Calcolatore RAID è pensato per consentire agli utenti di fare chiarezza sulle diverse possibilità e simulare diverse configurazione di dischi, in grado di soddisfare differenti esigenze in fatto di spazio di archiviazione e di protezione dei dati. L’interfaccia semplice e intuitiva del configuratore online permette di scegliere tra un set di dischi di diversa capacità quelli desiderati e installarli con un click su un NAS virtuale. In tempo reale, in base ai dischi che sono stati scelti e al tipo di livello RAID selezionato, il configuratore è in grado di mostrare lo spazio di archiviazione disponibile, quello utilizzato per la protezione dei dati e quello che rimarrebbe inutilizzato.

Con la stessa semplicità con cui i dischi possono venire installati sul NAS virtuale è poi possibile disinstallarli per provare altre combinazioni, fino a quando non si sarà trovata la configurazione ideale. A quel punto, il Calcolatore RAID mostrerà i NAS ASUSTOR più indicati allo scopo e consentirà di confrontarli tra loro in base alla dotazione hardware, al tipo di connettività che mettono a disposizione, alle funzionalità del software e molto altro ancora.