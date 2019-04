Il video campanello Arlo è in arrivo, mistero sul supporto HomeKit

Arlo, società ormai nota in ambito delle periferiche domestiche smart, ha offerto tra la sua line up campanelli smart in versione solo audio; nelle scorse ore è apparsa in rete l’immagine di quello che potrebbe essere il campanello intelligente di prossima generazione, con supporto video.

Arlo è noto anche come produttore di videocamere di sorveglianza smart, molte delle quali hanno guadagnato il supporto a HomeKit di recente. Per questa ragione, se il costruttore ha in programma il lancio di un nuovo video campanello, risulta lecito chiedersi se anche questo nuovo dispositivo arriverà di serie con supporto HomeKit oppure se lo ricerverà in un secondo momento tramite aggiornamento software.

Le immagini del prossimo video campanello di Arlo sono state pubblicate da I-View Now, uno dei partner di Arlo. L’immagine che riportiamo in questo articolo, mostra la lineup dei dispositivi Arlo esistenti, e alcuni futuri, tra i quali spicca appunto il video campanello.

La nuova periferica includerà una camera da 2MP con risoluzione Full HD, sensore wide e audio a due vie, stando ai dettagli visibili nell’immagine. Per incrementarne la versatilità, il nuovo campanello video potrà connettersi ai campanelli digitali e meccanici esistenti già installati sulle porte.

Al momento non sono noti dettagli sulla data di rilascio e sul prezzo. Non è nemmeno nota la presenza, o meno, del supporto a HomeKit che permetterebbe di sfruttarne appieno le funzioni con l’app Casa in abbinamento con gli altri dispositivi e accessori smart home che sfruttano la tecnologia Apple HomeKit. In ogni caso si tratta di una speranza concreta, tenendo presente che già molte delle videocamere Arlo per la sorveglianza sono compatibili HomeKit.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito Arlo oppure la pagina Amazon dedicata ai nuovi prodotti.