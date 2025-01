Incoronato il vincitore del campionato mondiale di Excel – sì, esiste

Pubblicità

Esiste una sorta di e-sport del quale probabilmente non conoscevate l’esistenza: il Microsoft Excel World Championship, appuntamento imperdibile per i maestri dei fogli di calcolo, che vede riuniti grandi talenti nell’uso di Excel provenienti da tutto il mondo per sfidarsi in articolate analisi di dati, complessi modelli finanziari e scenari di problem-solving, ovviamente sotto la pressione del tempo e davanti al pubblico.

Il New York Times riferisce dell’ultima edizione dell’evento che si è svolto a Las Vegas a dicembre, organizzato dalla Financial Modeling World Cup (FMWC); i 12 finalisti sono entrati in campo passando in un tunnel sulla falsariga di quelli che si vedono prima degli incontri sportivi, indossando maglie con i rispettivi sponsor, prendendo posto su un palcoscenico circondati da una folla entusiasta; i finalisti si sono seduti dietro a dei computer fissi, hanno esaminato il compito da portare a termine e iniziato a picchiettare sui tasti per completare l’esame richiesto nel minor tempo possibile.

Il premio finale consiste in 5000$, la cintura campione e il titolo di più grande utilizzatore di Excel. Non è la prima volta che l’evento in questione si svolge e nel 2023 tra i finalisti si sono qualificati anche tre italiani, Lorenzo Foti arrivato alle finali come terzo in classifica, Sergio Trifiletti (40°), e Yiwei Cao (54°).

L’ultima edizione ha visto i concorrenti affrontare una serie di sfide, comprese soluzioni a enigmi complessi, orientamento in labirinti e il completamento di sfide a tema, con il finale incentrato su World of Warcraft, con i concorrenti che hanno dovuto progettare un foglio elettronico per monitorare segni vitali e l’avanzamento di 20 diversi avatar. I giocatori con il punteggio più basso erano eliminati ogni cinque minuti, mantenendo alta l’azione.

Il vincitore dell’ultima edizione è Michael Jarman, un canadese che ha battuto il tre volte campione in carica. Da LinkedIn apprendiamo che Jarman è direttore modeling presso Operis (consulenze di project financing) ed ha già aggiornato il profilo indicando il titolo di “Microsoft Excel World Championship”. Benché considerato da molti un semplice strumento per fogli di calcolo, Excel è potente, versatile e può essere sfruttato nei settori più disparati. Al pari di altri software noti, il più delle volte non è utilizzato al massimo delle sue potenzialità, come dimostrano i maestri del Microsoft Excel World Championship, in grado di sfruttare appieno funzionalità avanzate, formule complesse, macro e visualizzazioni che i più ignorano.