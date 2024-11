I migliori sistemi e accessori CarPlay per auto in sconto al Black Friday

Pubblicità

Se volete migliorare la vostra esperienza di guida allora non fatevi sfuggire le offerte Black Friday attualmente in corso su Amazon.

Trovate infatti in sconto diversi dispositivi e accessori per auto, tra cui molti adattatori wireless con CarPlay e Android Auto che vi permetteranno di trasformare il sistema di infotainment della vostra automobile in un’area multimediale all’ultimo grido, e senza più dover collegare il telefono via cavo.

Se la vostra auto è già dotata di un sistema cablato con CarPlay o Android Auto allora l’adattatore wireless rappresenta una soluzione conveniente perché vi libererà dai cavi. I modelli 2-in-1, compatibili con entrambe le piattaforme, permettono di passare dalla connessione cablata a quella wireless in pochi passi: in pratica la connessione avviene automaticamente non appena l’auto viene accesa.

Se invece la vostra auto è meno aggiornata allora al momento ci sono diverse autoradio in offerta con schermi da 6 a 9 pollici, dotate appunto di CarPlay e Android Auto. Sono sistemi che offrono non solo la possibilità di navigare, ascoltare musica o rispondere alle chiamate tramite la connessione del telefono, ma anche funzionalità come la radio DAB/DAB+, la compatibilità con il formato FLAC, MKV e Xvid, e il supporto per il mirroring di Android e iOS. Inoltre, alcuni modelli sono equipaggiati con Bluetooth, microfono integrato e anche comandi al volante.

Per chi viaggia spesso, sono disponibili anche autoradio con dash cam integrate che offrono registrazioni in alta risoluzione sia per la parte anteriore che posteriore del veicolo.

In promozione trovate anche alcuni sistemi multimediali portatili con CarPlay e Android Auto, progettati per resistere agli agenti atmosferici grazie alla protezione IP67, quindi perfetti per chi vuole montarli su una motocicletta. Alcuni modelli sono dotati di schermi touchscreen da 5 pollici, doppia fotocamera per la registrazione in 1080p e supportano anche la navigazione GPS.

La promozione

Quelli appena citati sono soltanto alcuni esempi delle offerte sui sistemi CarPlay e Android Auto in corso al Black Friday di Amazon. Di seguito trovate un elenco delle migliori selezionate dalla nostra redazione:

