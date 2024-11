VPN e Antivirus, abbiamo bisogno di entrambi?

Immagine creata con Dall-E

Pubblicità Non è ormai mistero il fatto che la vita online è sempre più difficile, per via delle possibili vulnerabilità agli attacchi di hacker, malware e altre minacce informatiche. Molte persone si affidano a strumenti come VPN per proteggere la propria privacy quando si naviga, ma una delle domande più comuni riguarda il fatto se sia sufficiente una VPN per proteggersi completamente. La risposta propende per il “no” e per una difesa completa è essenziale combinare una VPN con un antivirus. C’è chi offre sia l’uno, che l’altro servizio. In questo articolo spieghiamo perché VPN e antivirus svolgono ruoli distinti, ma complementari nella sicurezza online, e perché averli entrambi è fondamentale per proteggersi a 360 gradi. Cos’è, e a cosa serve, una VPN Una VPN è un servizio che cripta i dati di navigazione e li instrada attraverso server sicuri, mantenendo nascosta la posizione dell’utente e, di conseguenza, proteggendo l’attività online. Ad esempio, Surfshark VPN è in grado di nascondere l’indirizzo IP, rendendo difficile per soggetti terzi monitorare le abitudini di navigazione. Questo, da un lato, consente di navigare in modo anonimo e, dall’altro, di aggirare le restrizioni geografiche sui contenuti. Nonostante la VPN risulti un ottimo alleato per nascondere la propria attività online e farci navigare al sicuro da occhi indiscreti, è importante chiarire che non è pensata per bloccare virus e malware. In soldoni, se scaricate un file infetto o si visita un sito che contiene malware, la VPN non impedirà al malware di infiltrarsi nel proprio PC o Mac. Ecco perché è importante dotarsi anche di un antivirus. L’aiuto di un antivirus Un antivirus è progettato specificamente per rilevare, bloccare e rimuovere minacce come virus, trojan, ransomware e spyware che possono intrufolarsi nel nostro dispositivo. Se non volete acquistare un’app a parte e avete già la VPN di Surfshark, sappiate che esiste anche Surfshark Antivirus. Questo è in grado di eseguire scansioni continue e mantenere un database aggiornato delle minacce più recenti. In altri termini, ogni volta che un nuovo tipo di malware viene creato, il software viene aggiornato e sarà in grado di identificarlo e rimuoverlo. Gli antivirus come Surfshark offrono anche una protezione in tempo reale, il che significa che monitorano costantemente il dispositivo per eventuali attività sospette. Questa protezione è indispensabile per evitare che file o software dannosi compromettano il sistema, rubino informazioni sensibili o causino danni irreparabili. VPN e Antivirus a Confronto I dati riportati qui sotto evidenziano perché VPN e antivirus siano complementari. Nonostante le funzionalità di sicurezza offerte, VPN e antivirus non sono intercambiabili e proteggono aspetti diversi della propria attività online. Ecco una panoramica delle differenze chiave: Surfshark VPN VS Surfshark Antivirus Crittografia dei Dati | Sì | No |

| Sì | No | Protezione dell’Identità Online | Sì | No |

| Sì | No | Blocco di Virus e Malware | No | Sì |

| No | Sì | Protezione in Tempo Reale da Minacce | Limitata | Sì |

| Limitata | Sì | Navigazione Anonima e Sicura | Sì | No | Perché usare Surfshark VPN e Surfshark Antivirus insieme La VPN di Surfshark entra in gioco, e risulta utile, quando ci si connetti a reti Wi-Fi pubbliche o non sicure. La VPN criptata di Surfshark garantisce che le proprie informazioni risultino protette da occhi indiscreti. Tuttavia, sebbene la VPN possa bloccare certi attacchi esterni, solo un antivirus è capace di eliminare virus e spyware dal dispositivo. Surfshark Antivirus è dotato di un sistema di scansione che analizza ogni file alla ricerca di codice malevolo, bloccandolo prima che possa danneggiare il sistema. Ve ne abbiamo parlato in questa recensione. E così, mentre usare Surfshark VPN serve a proteggersi dai tentativi di spionaggio da parte di terzi che possono monitorare e vendere i dati di navigazione, l’antivirus protegge non solo la privacy, ma anche l’integrità del dispositivo, bloccando le minacce che mirano a rubare informazioni sensibili. Perché scegliere Surfshark Surfshark permette di proteggersi a 360 gradi, offrendo sia un servizio di VPN, sia un antivirus. Questa combinazione di strumenti permette di navigare, fare acquisti online e accedere a contenuti globali, bypassando le restrizioni geografiche, senza preoccupazioni. Cosa fa Surfshark VPN Nasconde il proprio IP e offre navigazione anonima

Supera le restrizioni geografiche per accedere a contenuti streaming internazionali

Protegg i dati quando si naviga da reti pubbliche non sicure Con fa Surfshark Antivirus Blocca virus e malware in tempo reale

Scansiona il dispositivo per rilevare file infetti

Aggiorna costantemente il database dei virus In conclusione… Utilizzare VPN e Antivirus alternativamente è sbagliato. E’ come accontentarsi solo di metà sicurezza. In un mondo sempre più connesso è sempre più difficile difendersi da attacchi esterni. Per questo, affidarsi solo a una VPN o solo a un antivirus non è sufficiente per una protezione completa. Per navigare con serenità, senza il timore di cadere vittima di malintenzionati o malware, il consiglio è quello di utilizzare entrambi gli strumenti. Soprattutto quando non bisogna pagare extra, dato che Surfshark offre entrambi i servizi sotto un unico abbonamento. Surfshark VPN e Surfshark Antivirus consentono privacy e anonimato, combinandoli con la difesa contro malware e virus. Per abbonarvi il link da cui partire è direttamente questo.

