Xiaomi SU7 Max incanta Milano, la fotogalleria

Pubblicità

In occasione delle festività di Natale la berlina elettrica sportiva Xiaomi SU7 Max è esposta in Piazza Duca d’Aosta, proprio di fronte alla Stazione Centrale di Milano: già nei primi giorni oltre 100.000 persone di passaggio hanno dato un’occhiata a una delle auto elettriche più celebri dalla Cina.

Si tratta del modello di punta della berlina che ha segnato il debutto di Xiaomi nel settore delle auto elettriche, avvenuto solamente un anno fa, ma sembra un secolo per la quantità di cambiamenti e novità quotidiani.

È in grado di accelerare da zero a 100 km/h in solamente 2,8 secondi, con potenza e caratteristiche in grado di competere con i modelli top di Tesla. Ma in realtà i marchi cinesi di elettriche al momento stanno facendo più male ai marchi storici di auto tedeschi: in Cina sono in calo le vendite di BMW, Mercedes, Audi e Volkswagen.

Nel più grande mercato al mondo di auto elettriche i marchi locali vanno forte e per il momento tra i più colpiti non c’è Tesla ma le case storiche tedesche.

Tornando a Xiaomi il colosso prosegue con la sua strategia “Human x Car x Home”, un ecosistema unico che integra persone, automobili e abitazioni. in pratica i vari prodotti del marchio Xiaomi sono in grado di comunicare tra loro, adattandosi alle esigenze degli utenti, dallo smartphone all’automobile, senza soluzione di continuità.

All’evento di inaugurazione dell’esposizione avvenuto il 15 dicembre hanno partecipato oltre mille persone in solamente te ore: Xiaomi SU7 Max rimarrà esposta a Milano fino a 6 gennaio.

Chi va ad ammirare la prima vettura sportiva di Xiaomi può anche visitare l’esposizione con i prodotti del marchio all’interno del Villaggio di Natale ‘Senstation Winter’, un progetto di Grandi Stazioni Retail.

Per tutte le notizie che trattano di veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo i lettori alla sezione dedicata ViaggiareSmart di macitynet.