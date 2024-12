Xiaomi supera Toyota, le auto elettriche sono sempre più cinesi

Pubblicità

Non è certamente una novità. I produttori cinesi di veicoli elettrici (EV) stanno emergendo sempre più come forza dominante nel mercato globale, grazie a un’espansione strategica nei mercati internazionali. Non a caso già in passato alcuni governi hanno tentato di bilanciare gli equilibri imponendo tasse sulle importazioni. Al momento non sembra essere sufficiente per arrestare la corsa di questi marchi.

Per la prima volta, metà dei primi dieci leader globali nelle vendite di EV proviene dalla Cina. Tra questi BYD (peraltro il produttore più colpito dai dazi), che si avvicina rapidamente a Tesla, mentre Xiaomi ha superato Toyota nelle vendite, nonostante abbia lanciato il suo primo modello solo ad aprile.

Le classifiche globali

Consolidata come il più grande mercato al mondo per i veicoli elettrici, la Cina vede i suoi produttori principali, come BYD e Geely, espandersi rapidamente nei mercati esteri. Secondo i dati di MarkLines riportati da Nikkei, nel terzo trimestre sono stati venduti 2,52 milioni di EV in 55 mercati globali.

In questo mercato, il trono rimane ancora in capo a Tesla, che mantiene la leadership con 432.000 unità vendute tra luglio e settembre scorso, registrando un incremento del 2% rispetto all’anno precedente.

Avanza, invece, BYD, con una crescita del 9% nel terzo trimestre e 424.000 unità vendute. Il merito di questo risultato è certamente dovuto alle auto low cost, che hanno prezzi di listino simili a quelle delle auto a combustione tradizionale.

Non a caso il modello di punta di BYD è attualmente la Seagull, che è anche la più economica, con un prezzo di partenza inferiore ai 10.000 dollari in Cina. Questo listino, evidentemente, è servito a far risultare la Seagull l’auto più venduta nel Paese, con quasi 41.000 unità consegnate.

Uragano Xiaomi

L’impatto di Xiaomi su questo mercato è stato paragonabile a quello che ebbe anni fa nel settore degli smartphone. L’ingresso è stato più che notevole, arrivando a superare perfino Toyota nelle vendite trimestrali.

L’azienda, ricordiamo, ha lanciato il suo primo veicolo elettrico, il SU7, il 28 marzo scorso, che ha rappresentato una svolta per il produttore, che punta a consolidare la sua presenza nel settore con un approccio innovativo e competitivo.

Il rovescio della medaglia è che altri marchi storici, come Volkswagen, stanno iniziando a perdere posizioni. Nel terzo trimestre, Volkswagen è scesa al quinto posto della classifica, con una flessione delle vendite del 17%. Stesso discorso anche per Stellantis e Mercedes, che addirittura sono uscite dalla top ten, con cali superiori al 20%.

General Motors si è posizionata quarta, con 184.000 veicoli venduti e una crescita del 27%, sostenuta principalmente dalla joint venture cinese SAIC-GM-Wuling. Nessun marchio giapponese entra, invece, nella top 20 delle vendite globali di EV. Nissan si è classificata 22ª con 34.000 unità vendute, mentre Toyota e Honda hanno occupato rispettivamente il 23° e 24° posto.