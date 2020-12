AirPods Max versione Caviar costano come un appartamento

Se i 629 euro necessari per comprare i nuovi AirPods Max (qui la nostra recensione) sembrano già troppi, acquistarli in versione Caviar spendendo quasi 90.000 euro è quasi una follia. Ma probabilmente qualcuno disposto a lanciarsi in questa spesa c’è, altrimenti non si spiegherebbe perché ogni anno c’è chi smonta i nuovi dispositivi Apple per placcarli in oro e poi rivenderli a prezzi esorbitanti.

Per le prime cuffie Apple AirPods Max ci ha pensato Caviar, un marchio russo che oltre a vendere accessori costruiti con materiali di pregio, fa proprio questo: trasforma oggetti e dispositivi di altri brand e li ripropone sotto forma di edizioni limitate. Perciò con 108.000 dollari, cioè quel che si spenderebbe per comprare quasi 200 AirPods Max, se ne compra un solo paio che combina pelle di coccodrillo per la fascia e una placcatura in oro 18 carati per tutti quei componenti che, negli originali, sono realizzati in alluminio.

Ci sono due versioni tra cui scegliere e dove sostanzialmente cambia il colore della pelle di coccodrillo: nera o bianca, in base ai propri gusti, senza alcuna differenza nel prezzo finale. «Impossibile distogliere lo sguardo da questo innovativo e splendido dispositivo, creato per chi ne apprezza l’unicità e vuole essere sempre al top» scrive l’azienda nella striminzita descrizione che accompagna gli AirPods Max in questa edizione limitata «Suono puro e brillante dalle gioiellerie Caviar».

Come dicevamo, le cuffie di Apple placcate in oro sono solo l’ultimo dei gadget tech rivisitati da questa azienda. A listino c’è infatti anche iPhone 12 Pro Victory Pure Gold nel cui rivestimento, anche qui placcato in oro 18 carati, sono presenti anche alcuni diamanti. Ed è pure più economico: costa “solo” 45.000 dollari.

Ma il lusso di Caviar non si paga solo per l’oro impiegato. Tra le sue pagine spicca anche una particolare versione dell’iPhone 12 Pro che l’azienda ha chiamato “Jobs” in onore del fondatore di Apple al quale il design è ispirato. Sfruttando il ritorno dei bordi squadrati, la società lo ripropone riesumando l’iconico design degli iPhone 4, gli ultimi di cui sappiamo con certezza essere stati visti e approvati da Steve Jobs.

Ma c’è di più: oltre alla miniatura della sua firma sulla parte bassa del dorso, è presente anche un pezzettino del celebre dolcevita nero che indossava durante i Keynote posizionato proprio sopra il logo. I prezzi vanno dai 7.290 dollari in su, a seconda del modello scelto. In alternativa per 10.220 dollari si può comprare l’edizione Apple I, che incastona un pezzo del primo computer Apple nella scocca dell’iPhone 12. Anche se non sono pochi quelli che sospettano l’originalità dei due cimeli.

Le cuffie Apple sono state annunciate il 21 dicembre: possono essere ordinate da questa pagina di Apple Store online al prezzo di 629 euro: nel momento in cui scriviamo risultano disponibili su Amazon solo in alcuni colori. La prova e la recensione di Macitynet sono disponibili da questa pagina.