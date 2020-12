Caviar lancia iPhone 12 Pro con un frammento del dolcevita di Steve Jobs

Di iPhone personalizzati e costosissimi se ne sono alternati davvero tanti negli anni passati, ma l’ultimo che ha lanciato Caviar è davvero unico: non tanto per il prezzo, certamente esorbitante, ma non abbastanza per segnare un record, quanto per quello che contiene infatti con 6.000 dollari si può portare a casa un iPhone 12 Pro con un pezzetto del dolcevita indossato da Steve Jobs.

Caviar è un marchio noto per la creazione di chassis stravaganti e costosi per vari modelli di iPhone; oggi ha annunciato il lancio della sua ultima creazione personalizzata, un iPhone 12 Pro personalizzato nello stile di un iPhone 4. In realtà deve essergli venuto semplice, considerando che l’ultima gamma di smartphone iOS si ispira in termini di design alle precedenti generazioni iPhone 4 e iPhone 5.

La collezione “‌iPhone 12 Pro‌ Jobs 4” è dedicata a Steve Jobs e al decimo anniversario di ‌iPhone‌ 4, l’ultimo modello presentato personalmente da Jobs. La line up personalizzata presenta i modelli ‌iPhone 12 Pro‌ e iPhone 12 Pro Max in titanio annerito, bianco, e una versione in oro di lusso.

La parte anteriore di ogni ‌iPhone‌ è rimasta intatta, ma la parte posteriore presenta un autentico frammento del famoso dolcevita originale di Jobs incorporato nel logo Apple, mentre la parte inferiore degli smartphone è decorata con l’autografo di Jobs, e il motto Think different.

Secondo Caviar, il modello bianco è realizzato in composito G10 ricoperto di smalto per gioielli e il suo logo a forma di mela è in argento sterling 925, mentre il modello in oro è realizzato in vero oro 18 carati e il suo logo a forma di mela è realizzato in oro 750.

Ovviamente non si tratta di smartphone a buon mercato. I nuovi iPhone hanno un prezzo a partire da 6.490 dollari per il modello di iPhone 12 in titanio nero da 128 GB e arrivano fino a 10.140 dollari per un ‌iPhone 12 Pro Max‌ nero e oro con 512 GB di spazio di archiviazione.

Caviar vende anche altri iPhone di lusso personalizzati, realizzati con materiali unici e con design particolari. Inoltre, quest’anno vende anche sneakers New Balance 991 personalizzate, che includono anche un pezzo di dolcevita di Job e una piccola placca in titanio con lo slogan “Think different”.

Caviar afferma che ogni telefono della serie verrà rilasciato in un’edizione limitata di 10 modelli, mentre le sneakers personalizzate New Balance 991 saranno limitate a 30 pezzi. Tutto quello che c’è da sapere sui terminali Apple di ultima generazione è riassunto qui. Sulle pagine di macitynet trovate anche le recensioni di iPhone 12 Pro, iPhone 12, 12 mini e anche 12 Pro Max.