Cerotti massaggianti, sollievo immediato in un click a soli 10 €

Non scomodate la moglie: coi cerotti elettrici in promozione potete ottenere un massaggio rilassante e terapeutico in qualsiasi momento della giornata, e senza disturbare nessuno.

Nel kit ce ne sono due: misurano circa 8 x 5 cm, quindi offrono un massaggio mirato e personalizzabile a seconda delle proprie necessità. Sono realizzati in pelle e ciascuno di essi è dotato di un controller in TPU con tre pulsanti: uno per l’accensione, uno per regolare l’intensità e uno per selezionare la modalità di massaggio desiderata.

Per metterli in funzione basta estrarli dalla custodia di ricarica, rimuovere la pellicola protettiva dal cerotto e applicarlo sulla zona desiderata: il massaggio inizia non appena si schiaccia il pulsante di accensione.

Come dicevamo è possibile regolare l’intensità su 16 livelli differenti attraverso i pulsanti “+” e “-” del controller. Quando si raggiunge l’intensità massima o minima, il dispositivo emette un suono per segnalarlo. Ci sono poi 6 modalità di massaggio selezionabili invece con il tasto “M”.

Dopo circa 2 minuti senza connessione tra il cerotto e la pelle, la luce rossa si spegne e il dispositivo si disattiva automaticamente. Se necessario, è possibile riattivare il dispositivo premendo nuovamente l’interruttore. Il massaggio dura 15 minuti, dopo di che il dispositivo si spegne automaticamente, ma può anche essere spento manualmente in qualsiasi momento.

Al termine del massaggio, è sufficiente riporre i cerotti nella custodia di ricarica.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto dei due cerotti allora sappiate che invece di circa 18 € potete risparmiare il 44% andando a spendere intorno ai 10 €. Se invece avete bisogno anche della custodia per ricaricarli, a circa 37 € comprate custodia + 1 cerotto, mentre con 73 € il kit custodia + 2 cerotti.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

