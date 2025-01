Il supporto rack per Mac mini M4, comodo per eventi e roadshow

Pubblicità

Come fare per usare il Mac mini M4 in pubblico su un palco o davanti ad un banco mixer senza correre rischi? Lo si monta su un supporto a rack come il ThingsNrack, costruito a misura del nuovo computer rilasciato a ottobre 2024 per far sì che possa essere usato agli eventi e durante i roadshow in maniera pratica e sicura.

Si tratta di una soluzione pratica e robusta, in questo caso progettata per ospitare da 1 a 3 Mac mini M4 (il numero di unità da alloggiare si seleziona al momento dell’ordine), che si inserisce in un rack da 19 pollici occupando 2 unità in altezza.

Il pannello frontale del supporto è realizzato in plastico ABS/PC stampato a iniezione, un materiale noto per la sua resistenza e per la qualità della finitura superficiale: così oltre a proteggere i Mac, fa sì che l’aspetto finale appaia elegante e professionale.

I bracci posteriori che sostengono il computer sono stampati in 3D in PETG, materiale che invece offre un’ottima vestibilità per ogni unità evitando movimenti accidentali.

Per chi è interessato alle dimensioni del rack, specifichiamo che misura 10,2 cm di profondità, 48,3 cm di larghezza e 5,1 cm di altezza, il che come dicevamo in apertura lo rende compatibile con i rack da 19 pollici e adatto per ambienti di lavoro che richiedono una configurazione ordinata e facilmente accessibile.

L’installazione del supporto è rapida e semplice: il kit include tutte le viti necessarie e una guida passo-passo per il montaggio. In dotazione viene perfino fornito un QR code che rimanda a un video tutorial così da permettere completare l’assemblaggio in pochi minuti anche a chi non ha mai affrontato operazioni di montaggio di rack.

In dotazione c’è anche un cavo Ethernet RJ45 con connettore femmina-femmina che facilita il collegamento tra la porta Ethernet anteriore (a rack) e quella posteriore del Mac Mini M4.

Facciamo infine notare che stando a quanto segnala un cliente tra le recensioni pubblicate su Amazon, l’assemblaggio del supporto è stato molto semplice, anche se inizialmente c’erano dei dubbi sul funzionamento del meccanismo dedicato al pulsante di accensione.

Trovandosi infatti in una posizione scomoda (come sappiamo, sotto l’unità) si potrebbero avere dubbi sul suo accesso, ma a quanto pare sarebbe appunto presente un sistema per poterlo controllare anche quando il Mac è montato sul rack; tuttavia nella scheda tecnica non viene segnalato, perciò non sappiamo darvi ulteriori dettagli. Ad ogni modo il cliente ha confermato che il sistema funziona perfettamente e fa sapere anche di aver apprezzato la risposta rapida del venditore a una domanda che aveva durante il montaggio; un segno, questo, di un buon servizio clienti.

Dove comprare

Questo prodotto costa 55,84 € e lo potete comprare anche su Amazon.

Altri accessori per Mac

Se siete interessati ad altri accessori per potenziare la postazione di lavoro date allora uno sguardo agli articoli pubblicati in questa sezione dove scriviamo di webcam, tastiere, mouse, borse per PC, sottomano per scrivanie e molto altro ancora.

Dalle precedenti segnalazioni

Tra le nostre pagine trovate anche le segnalazioni di altri interessanti accessori per i dispositivi Apple, come quelli elencati qui sotto:

