CES 2021, LG UltraFine Display OLED Pro è un nuovo monitor professionale con pannello 4K

In occasione del Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, è stato annunciato il monitor LG UltraFine Display OLED Pro (modello 32EP950), display da 31,5″ che vanta tecnologia HDR pixel dimming, e il nuovo monitor UltraWide da 39,7″ con risoluzione 5120×2160, risoluzione nota come 5K2K o WUHD.

I nuovi monitor della serie UltraFine vantano display OLED in grado di coprire il 99% della gamma DCI-P3 e il 99% dello spazio Adobe RGB. La tecnologia Pixel Dimming HDR promette la produzione di dettagli visibili grazie all’OLED ed ha come target professionisti del video e del mondo fotografico.

Non sono molti i monitor OLED presentati negli ultimi anni e un possibile display concorrente di LG è stato presentato anche da Dell con il modello UltraSharp 40 Curved WUHD: un monitor da 40″ con Thunderbolt e risoluzione 5K2K/WUHD.

L’UltraFine OLED Pro è il primo monitor OLED di LG. Vanta tre porte USB standard, due ingressi DisplayPort, una porta HDMI 2.0, una porta USB Type-B per l’upstream, una porta USB Type-C da 90W (utilizzabile per ricaricare computer portatili), uno switch KVM e un jack per la cuffia.

LG ha anche annunciato il monitor UltraWide 5K da 39,7″, display curvo con pannello Nano IPS, risoluzione 5K2K, ampia gamma cromatica e speaker integrati. Al pari del citato nuovo display di Dell, vanta una connessione Thunderbolt, ma non mancano altre opzioni sul versante connettività: DisplayPort, HDMI e USB. Prezzi e specifiche dettagliate, nel momento in cui scriviamo non sono ancora disponibili.

