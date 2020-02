Charrua Soccer, il calcio vecchio stile su Apple Arcade su iPhone, Mac ed Apple TV

Apple ha aggiunto il titolo “Charrua Soccer” su Apple Arcade. Si tratta di un gioco del calcio con grafica 3D vecchio stile, utilizzabile su Phone, iPad e Apple TV.

Sviluppato dai sudamericani di Batovi Games, Charrua Soccer ha una grafica stile anni ’90, è giocabile da soli o con il multiplayer; è possibile giocare amichevoli o in modalità ai rigori, oltre a varie competizioni e tornei come Global Cup, American Cup, European Cup e Women’s Global Cup.

È possibile giocare a Charrua Soccer con l’abbonamento a Apple Arcade, servizio all-you-can-play che offre abbonamento a centinaia di giochi consentendo di provare tutti i titoli della collezione e giocare senza limiti, senza pubblicità e senza acquisti in-app. È possibile iniziare con un mese di prova gratuita e poi pagare 4,99 euro al mese. Si può passare in qualsiasi momento da iPhone ad iPad, Mac e Apple TV.

A proposito di titoli sportivi presentati su Apple Arcade, recentemente è arrivato “Ultimate Rivals” di Bit Fry Game Studios, una nuova serie di videogiochi sportivi che riunisce atleti di hockey, basket, football, baseball e calcio in un unico videogioco con licenze ufficiali. In “Ultimate Rivals: The Rink”, il primo titolo di questa serie, i giocatori scelgono tra più di 50 atleti famosi da far competere in partite di hockey due contro due. I giocatori possono per esempio far giocare Alex Ovechkin e Alex Morgan contro De’Aaron Fox e Jose Altuve oppure Skylar Diggins-Smith e Wayne Gretzky. Le diverse combinazioni rendono possibili modi unici di giocare e vincere contro l’intelligenza artificiale o altri giocatori nelle partite multiplayer online.

