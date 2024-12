Un numero verde per parlare con ChatGPT

Pubblicità

OpenAI ha predisposto negli USA un numero verde con il quale è possibile parlare con ChatGPT o inviare messaggi (WhatsApp) a quest’ultimo.

Il numero è 1-800-ChatGPT (1-800-242-8478) e l’iniziativa è una delle 12 sorprese annunciate da OpenAI, una sorta di calendario dell’Avvento dell’Intelligenza Artificiale.

OpenAI riferisce che il numero verde è pensato per situazioni nelle quali la connessione dati non è disponibile ma funziona la connessione cellulare.

Chiamando il numero (o inviando un messaggio) è possibile fare domande e proseguire interazione in modo conversazionale o ponendo nuove domande o fornendo ulteriori informazioni nel contesto della conversazione.

I messaggi possono essere inviati (sempre allo stesso numero) tramite WhatsApp ma al momento non è supportato l’invio di immagini e video.

Dagli USA è possibile mettersi in contatto con ChatGPT e rimanere in linea fino a 15 minuti gratuitamente, senza bisogno di avere un account OpenAI; se si scarica l’app e si crea un account di ha diritto a chiamate più lunghe.

OpenAI riferisce che il numero verde dedicato è un esperimento, un test per sperimentare nuovi modi per parlare con ChatGPT; non è detto che il servizio continuerà ad essere attivo in futuro.

Come accennato, l’iniziativa “12 giorni di OpenAI” è partita il 5 dicembre e consiste in dodici giorni consecutivi di annunci. Tra gli ultimi, un nuovo superpiano con tutta una serie di privilegi e caratteristiche interessanti, ma anche l’introduzione di OpenAI o1 nelle API per sviluppatori, con supporto alle funzioni di chiamata, lo sviluppo di messaggi avanzati, l’output strutturato e innovative capacità di visione artificiale.

