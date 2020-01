Google vuole portare i giochi Steam su Chromebook

Finora i computer Chrome OS, e in particolare i portatili, sono apprezzati per i prezzi abbordabili, non certo per le configurazioni hardware particolarmente potenti, ma la situazione in futuro potrebbe cambiare perché Google sta valutando di portare il corposo catalogo di videogiochi Steam su Chromebook.

Anche se Google non ha rilasciato comunicati stampa al riguardo, l’anticipazione sui lavori in corso arriva da Kan Liu, direttore product management di Google Chrome OS. Il manager non ha fornito molti particolari, ma ha suggerito che il colosso del web sta lavorando in collaborazione con Valve.

In assenza di comunicazioni ufficiali emergono le prime ipotesi. La fattibilità del progetto sembra possibile perché Chrome OS è già compatibile con Linux. Gli smanettoni possono già eseguire il client Steam di Linux su Chrome OS sfruttando il layer di compatibilità Crostini. Mancando il supporto ufficiale le prestazioni lasciano a desiderare, risultano inferiori anche se confrontate con sistemi Linux con caratteristiche hardware identiche; stesso discorso per le prestazioni dei singoli giochi.

Non aiuta poi il fatto che sulla maggior parte dei computer Chrome OS non sono presenti schede video o processori grafici particolarmente potenti. Ma le dichiarazioni del manager di Chrome OS, riportate da Android Police, lasciano supporre che la situazione potrebbe cambiare. Le specifiche hardware continuano a migliorare, mettendo a disposizione prestazioni di calcolo superiori, e anche maggior spazio di archiviazione.

Se il progetto di potare i giochi Steam su Chromebook proseguirà, inclusa la ventilata collaborazione tra Google e Steam, è lecito attendersi computer Chrome OS con specifiche superiori, anche per quanto riguarda schede video e processori grafici. Questo è quanto potrebbe avvenire anche già nei prossimi mesi con l’arrivo di nuovi Chromebook basati su nuovi processori e GPU di AMD.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Chromebook sono disponibili da questa pagina, invece per tutti quelli che parlano di videogiochi si parte da qui.