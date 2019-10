Kadrilj e Fyrtur: le tende smart IKEA sono arrivate: l’unboxing di macitynet

Annunciate ormai da molti mesi ci hanno messo un po’ ad arrivare nei negozi IKEA italiani tra l’altro, a sentire i commessi di tre diversi punti vendita che abbiamo visitato, con un enorme interesse del pubblico.

Kadrilj e Fyrtur sono due tipologie di tende smart, gestibili direttamente attraverso un radio comando con tecnologia Zigbee che attraverso uno smart phone e il gateway TRÅDFRI che con l’App Ikea Home Smart è in grado di creare gruppi diversi di tende e combinarle con il controllo delle luci smart dell’azienda o a gestirle attraverso dei timer o delle automazioni.

Come sanno i nostri lettori le lampade della serie TRÅDFRI sono visibili anche attraverso Homekit oltre che gestibili attraverso Amazon Alexa e Assistente Google; per il momento le tende però non vengono esposte sul sistema Apple e di Amazon: dovrete rinunciare per il momento ad utilizzarle in una automazione con gli altri dispositivi.

In realtà esistono delle soluzioni alternative ma di questo vi parleremo nella recensione approfondita che stiamo preparando: per il momento accontentatevi di scoprire insieme a noi il contenuto della confezione e il funzionamento di base delle tende.

Per il nostro test abbiamo acquistato la versione oscurante Fyrtur (le tende Kadrilj sono semplicemente schermanti) nella versione da 120×195 cm. Ed ecco l’unbonxing della confezione passo passo (per chi non vedesse le didascalie raccomandiamo di cliccare a fondo pagina per la versione “full” di questo articolo).

Come detto grazie alle tende intelligenti FYRTUR e KADRILJ, l’oscuramento o l’apertura possono essere controllati direttamente in modalità wireless dal letto, dal divano o dalla scrivania grazie al telecomando IKEA WIRELESS in dotazione. FYRTUR è una tenda oscurante (totale) cieco che elimina completamente la luce, mentre il KADRILJ lascia entrare un po’ di luce e riduce i riflessi di luce sullo schermo di un eventuale TV nel vostro salotto o in camera.

Questi sono i prezzi :

KADRILJ

60×195 cm = 100 €

80 x 195 cm = 110 €

100×195 cm = 120 €

120×195 cm = 130 €

140 x 195 cm = 140 €

FYRTUR

60×195 cm = 120 €

80 x 195 cm = 130 €

100×195 cm = 140 €

120×195 cm = 150 €

140 x 195 cm = 160 €

Fate bene attenzione alle dimensioni: se dovete posizionarle “in luce” dovete tenere conto di una larghezza extra rispetto alle misure indicate di circa 4.3 cm.

Se volete conoscer come funziona il sistema IKEA TRÅDFRI qui trovate un nostro articolo di approdondimento che consente il controllo direttamente da cellulare o tablet insieme alla gamma IKEA Smart.

Come avete visto dal nostro unboxing nella confezione sono inclusi telecomando, batteria ricaricabile, caricabatterie, amplificatore di segnale wireless e ripetitore zigbee. Ogni telecomando può controllare fino a 10 tende wireless e per far funzionare la funzionalità wireless della tenda, un ripetitore zig-bee (incluso nella confezione) deve essere inserito in una presa elettrica entro 10 metri dalla tapparella.

Altri dettagli sulle tende smart IKEA li trovate in questo articolo.