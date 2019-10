Ballistic Baseball, disponibile il primo gioco di Gameloft su Apple Arcade

Da oggi gli abbonati di Apple Arcade potranno finalmente mettere le mani sul primo titolo di Gameloft studiato per la nuova piattaforma di giochi in streaming. Prende il nome di Ballistic Baseball, accessibile da iPhone, iPad, iPod touch, Mac e Apple TV anche in modalità multigiocatore e in tempo reale. Ecco di che si tratta.

Gameloft, uno dei leader nello sviluppo e nella distribuzione di videogiochi per piattaforme mobili, fa il suo debutto su Apple Arcade, e annuncia Ballistic Basebal, disponibile da oggi nell’abbonamento a 4,99 euro.

Sviluppato da Gameloft Brisbane, Ballistic Baseball è un titolo di Baseball arcade, dai tratti cartoon, che ripropone la eterna lotta tra battitore e lanciatore, con un gameplay comunque realistico. Le abilità e la strategia dei giocatori verrà messa a dura prova sia nei match in giocatore singolo, sia nella modalità online “Gioca con gli amici”, in cui è possibile personalizzare la propria partita scegliendo se giocare 1, 3, 6 o 9 inning. In aggiunta, la modalità “Partite online” metterà il giocatore contro utenti online per uno scontro di 3 inning.

Ballistic Baseball è anche un titolo cross-platform, grazie al quale i possessori di iPhone, iPad, iPod touch, Mac e Apple TV potranno giocare gli uni contro gli altri e mantenere i propri progressi mentre passano da un dispositivo all’altro. Non mancano, anche per incrementare la longevità, i Trofei e un matchmaking bilanciato, per un’esperienza sempre competitiva.

Quanto al gameplay, si tratta di un titolo che richiede al giocatore tempismo e precisione, per trovare la battuta o il lancio perfetto. Tramiti semplici tap si potrà indicare la direzione del titolo e imprimere la giusta forza alla palla o alla mazza. Tutti i dettagli sul titolo si trovano a ballistic-baseball.com.

Per sapere come scaricare il titolo e scoprire tutto quel che c’è da sapere su Apple Arcade il link da seguire è questo.